https://sarabic.ae/20251120/لازاريني-سكان-غزة-يواجهون-الأمراض-والنزوح-ونقصا-حادا-في-الموارد-1107314237.html

لازاريني: سكان غزة يواجهون الأمراض والنزوح ونقصا حادا في الموارد

لازاريني: سكان غزة يواجهون الأمراض والنزوح ونقصا حادا في الموارد

سبوتنيك عربي

أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أن "سكان قطاع غزة يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية وسط انتشار الأمراض واستمرار النزوح"، مشددًا على أن ما يدخل... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-20T07:58+0000

2025-11-20T07:58+0000

2025-11-20T07:58+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

منظمة الأونروا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/16/1078385041_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f37ce1b6aaeb09db239e0a895085f0c.jpg

وقال لازاريني إن "المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية، فيما لا يتمكّن كثيرون من الحصول على الغذاء بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار".وأوضح أن "اللجنة الاستشارية للوكالة تعقد اجتماعاتها اليوم في العاصمة الأردنية عمان، حيث تناشد الأونروا المجتمع الدولي توفير الإمكانيات الضرورية لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين".وأضاف أن "اقتراب فصل الشتاء سيضاعف معاناة السكان نتيجة الأمطار والبرد. وجدد لازاريني دعوته إلى ضرورة فتح المعابر بشكل كامل لتسهيل دخول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة".وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق، أن أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا.وقالت وزارة الصحة في غزة إن 25 شخصاً قتلوا، يوم أمس الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية، فيما أصيب ما لا يقل عن 77 آخرين.وجاء في بيان الحركة: "نرفض المزاعم الصهيونية بأن قواتهم تعرضت لإطلاق نار، ونعتبرها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة".وأضاف البيان أن عدد الشهداء تجاوز 300 منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى استمرار هدم المنازل وإغلاق معبر رفح، في ما يعدّ "تحدياً صارخاً للضامنين الأميركيين والإقليميين".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول. وفي 13 أكتوبر، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

https://sarabic.ae/20251119/مسؤول-في-الدوما-الروسي-يعلق-على-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-غزة-1107306220.html

https://sarabic.ae/20251119/الجيش-الإسرائيلي-قتلنا-مسلحا-فلسطينيا-بعد-أن-اجتاز-الخط-الأصفر-شمال-غزة-1107294565.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأونروا