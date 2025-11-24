عربي
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: بناء إسرائيل للتحصينات والحواجز في غزة يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد للقطاع
موسكو: بناء إسرائيل للتحصينات والحواجز في غزة يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد للقطاع
أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن بناء إسرائيل للتحصينات والحواجز يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد للقطاع، داعيا إلى "تحديد...
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "إسرائيل تفرض قيودا كبيرة على استيراد وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة".وتابع: "التقارير التي تتحدث عن دعم إسرائيل لجماعات مسلحة تحارب "حماس" في غزة مقلقة".وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة، وصوت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.في أواخر سبتمبر/أيلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.
موسكو: بناء إسرائيل للتحصينات والحواجز في غزة يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد للقطاع

20:38 GMT 24.11.2025
أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن بناء إسرائيل للتحصينات والحواجز يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد للقطاع، داعيا إلى "تحديد جدول زمني لانسحاب الاحتلال وتسليم الحكم للسلطة الفلسطينية".
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "إسرائيل تفرض قيودا كبيرة على استيراد وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة".
وأضاف: "بناء إسرائيل للحواجز والتحصينات في غزة يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد بالقطاع، ويجب تحديد جدول زمني واضح لانسحاب الاحتلال من قطاع غزة ونقل الحكم إلى السلطة الفلسطينية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته لبحث ملف الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية
15:08 GMT
وتابع: "التقارير التي تتحدث عن دعم إسرائيل لجماعات مسلحة تحارب "حماس" في غزة مقلقة".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة الإحاطة الشهرية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة، وصوت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
الأمم المتحدة تدعو للضغط على إسرائيل بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار
20:19 GMT
وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
في أواخر سبتمبر/أيلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.
