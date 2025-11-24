https://sarabic.ae/20251124/موسكو-بناء-إسرائيل-للتحصينات-والحواجز-في-غزة-يشير-إلى-أنها-تخطط-لاحتلال-طويل-الأمد-للقطاع-1107455495.html

موسكو: بناء إسرائيل للتحصينات والحواجز في غزة يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد للقطاع

موسكو: بناء إسرائيل للتحصينات والحواجز في غزة يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد للقطاع

سبوتنيك عربي

أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن بناء إسرائيل للتحصينات والحواجز يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد للقطاع

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "إسرائيل تفرض قيودا كبيرة على استيراد وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة".وتابع: "التقارير التي تتحدث عن دعم إسرائيل لجماعات مسلحة تحارب "حماس" في غزة مقلقة".وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة، وصوت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.في أواخر سبتمبر/أيلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.

