الأمم المتحدة تدعو للضغط على إسرائيل بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار

دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء انتهاكاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد بيان صحفي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن انتهاكات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تعرض الهدنة الهشة للخطر.ودعا الخبراء بمن فيهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، جميع الدول إلى ضمان الوقف الفوري للهجمات على المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الطبية، دون عوائق.وأفاد الخبراء بأنه على الرغم من وقف إطلاق النار، لا تزال تبلغ عن هجمات من جميع محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك إطلاق النار والقصف والغارات الجوية، موضحين أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".

