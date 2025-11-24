https://sarabic.ae/20251124/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسته-لبحث-ملف-الشرق-الأوسط-والقضية-الفلسطينية---عاجل--1107445954.html
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته لبحث ملف الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية - عاجل
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة مخصصة لبحث ملف الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. 24.11.2025, سبوتنيك عربي
