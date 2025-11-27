https://sarabic.ae/20251127/وزير-فلسطيني-سابق-هدف-إسرائيل-الحقيقي-هو-الضفة-الغربية-وليس-غزة--1107545894.html
وزير فلسطيني سابق: هدف إسرائيل الحقيقي هو الضفة الغربية وليس غزة
وزير فلسطيني سابق: هدف إسرائيل الحقيقي هو الضفة الغربية وليس غزة
علّق وزير الخارجية الفلسطيني السابق، ناصر القدوة، على التطورات المتسارعة في غزة، واجتماع القاهرة، وملف سلاح حركة "حماس"، مشيرا إلى أن "وقف إطلاق النار في غزة كان تطورا إيجابيا رغم الخروقات، وأن اجتماع القاهرة مرحب به، لكنه لا يغني عن العمل الجدي لتنفيذ قرار مجلس الأمن ومبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وقال القدوة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "الوضع على الأرض سيء للغاية، والحاجات الأساسية لسكان غزة تتفاقم مع تأخر مراحل الحل"،. وأضاف: "إسرائيل غير ملتزمة بمبادرة ترامب
أو غيرها، وقرار مجلس الأمن يمثل المبادرة نفسها"، مؤكدا أن "القادة الإسرائيليين مقتنعون بقدرتهم على التصرف كما يشاؤون في ظل ما يتمتعون به من حصانة".
وأشار القدوة إلى أن "السلطة الفلسطينية أصدرت بيان يؤيد قرار مجلس الأمن، إلا أن ذلك كان يجب أن يترافق مع تحفظات جدية"، معتبرا أن "قضايا الحوكمة والأمن معقدة، وتتطلب توحيد مواقف الأطراف المختلفة، بما فيها الأطراف الفلسطينية، ضمن حزمة متكاملة قد تقود إلى التقدم المنشود".
ورجح أن "يتم تنفيذ مبادرة ترامب باعتبارها الخيار الوحيد المطروح حاليا، وإن كان ذلك قد لا يتم بالسرعة المطلوبة، ما سيزيد من معاناة سكان غزة"، وأكد أنه "في مبادرة ترامب، التي أصبحت قرارا لمجلس الأمن، فجوات واسعة يمكن لإسرائيل استغلالها لصالحها".
ولفت القدوة إلى أن "حماس قبلت بالمبادرة نتيجة حرب استمرت عامين، والمعاناة القاسية في قطاع غزة، إضافة إلى الضغوط العربية، فضلا عن عدم المعرفة السياسية الكاملة"، مشيرًا إلى أن "الجهات الممولة لن تساهم قبل الاتفاق على المضي قدما في تنفيذ مبادرة ترامب".
وأردف: "وضع الأطراف الفلسطينية صعب ومزري، وحماس لا تملك رصيدا يسمح لها بخوض مواجهة مقبلة
"، داعيًا إلى "التعامل بجدية مع مبادرة ترامب والتعويل على حسن نية الأطراف".
وكشف القدوة أن "الهدف الإسرائيلي الحقيقي هو الضفة الغربية وليس غزة، وأن المنطقة ستشهد المزيد من التصعيد بهدف ضمّ الضفة دون الإعلان عن ذلك رسميا، بسبب معارضة الولايات المتحدة"، مبينا أن "السلطة الفلسطينية تحاول إيجاد موطئ قدم في غزة
عبر التواصل مع رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، لكنه لا يعتقد أن لبلير تأثيرا حقيقيا في هذا الإطار".
وأكد أن "إسرائيل لم تحقق انتصارات حقيقية كبرى، بل حققت مكاسب تكتيكية محدودة، في حين لم تنتصر "حماس" أيضا، فلا غالب ولا مغلوب، وأضاف: "المجتمع الإسرائيلي يعاني خلافات أيديولوجية داخلية كبيرة، وأن الحكومة الحالية ليست الحل الأمثل".
وحختم القدوة بالقول: "هناك فشلا عسكريا إسرائيليا واضحا في إنجاز المهام المعلنة، إلى جانب التدهور الحاد لصورة إسرائيل في الولايات المتحدة"، معتبرا أن "محاكمة نتنياهو ستستمر بأشكال مختلفة، ما يعني استمرار الحرب وصعوبة الوضع في غزة
".