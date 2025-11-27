وزير فلسطيني سابق: هدف إسرائيل الحقيقي هو الضفة الغربية وليس غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
وزير فلسطيني سابق: هدف إسرائيل الحقيقي هو الضفة الغربية وليس غزة
وزير فلسطيني سابق: هدف إسرائيل الحقيقي هو الضفة الغربية وليس غزة
وزير فلسطيني سابق: هدف إسرائيل الحقيقي هو الضفة الغربية وليس غزة
سبوتنيك عربي
علّق وزير الخارجية الفلسطيني السابق، ناصر القدوة، على التطورات المتسارعة في غزة، واجتماع القاهرة، وملف سلاح حركة "حماس"، مشيرا إلى أن "وقف إطلاق النار في غزة...
2025-11-27T10:46+0000
2025-11-27T10:46+0000
أخبار فلسطين اليوم
غزة
خطة ترامب للقضية الفلسطينية
أخبار الضفة الغربية
تقارير سبوتنيك
حصري
وقال القدوة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "الوضع على الأرض سيء للغاية، والحاجات الأساسية لسكان غزة تتفاقم مع تأخر مراحل الحل"،. وأضاف: "إسرائيل غير ملتزمة بمبادرة ترامب أو غيرها، وقرار مجلس الأمن يمثل المبادرة نفسها"، مؤكدا أن "القادة الإسرائيليين مقتنعون بقدرتهم على التصرف كما يشاؤون في ظل ما يتمتعون به من حصانة". ورجح أن "يتم تنفيذ مبادرة ترامب باعتبارها الخيار الوحيد المطروح حاليا، وإن كان ذلك قد لا يتم بالسرعة المطلوبة، ما سيزيد من معاناة سكان غزة"، وأكد أنه "في مبادرة ترامب، التي أصبحت قرارا لمجلس الأمن، فجوات واسعة يمكن لإسرائيل استغلالها لصالحها". وأردف: "وضع الأطراف الفلسطينية صعب ومزري، وحماس لا تملك رصيدا يسمح لها بخوض مواجهة مقبلة"، داعيًا إلى "التعامل بجدية مع مبادرة ترامب والتعويل على حسن نية الأطراف".وكشف القدوة أن "الهدف الإسرائيلي الحقيقي هو الضفة الغربية وليس غزة، وأن المنطقة ستشهد المزيد من التصعيد بهدف ضمّ الضفة دون الإعلان عن ذلك رسميا، بسبب معارضة الولايات المتحدة"، مبينا أن "السلطة الفلسطينية تحاول إيجاد موطئ قدم في غزة عبر التواصل مع رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، لكنه لا يعتقد أن لبلير تأثيرا حقيقيا في هذا الإطار". وحختم القدوة بالقول: "هناك فشلا عسكريا إسرائيليا واضحا في إنجاز المهام المعلنة، إلى جانب التدهور الحاد لصورة إسرائيل في الولايات المتحدة"، معتبرا أن "محاكمة نتنياهو ستستمر بأشكال مختلفة، ما يعني استمرار الحرب وصعوبة الوضع في غزة".
غزة
علّق وزير الخارجية الفلسطيني السابق، ناصر القدوة، على التطورات المتسارعة في غزة، واجتماع القاهرة، وملف سلاح حركة "حماس"، مشيرا إلى أن "وقف إطلاق النار في غزة كان تطورا إيجابيا رغم الخروقات، وأن اجتماع القاهرة مرحب به، لكنه لا يغني عن العمل الجدي لتنفيذ قرار مجلس الأمن ومبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وقال القدوة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "الوضع على الأرض سيء للغاية، والحاجات الأساسية لسكان غزة تتفاقم مع تأخر مراحل الحل"،. وأضاف: "إسرائيل غير ملتزمة بمبادرة ترامب أو غيرها، وقرار مجلس الأمن يمثل المبادرة نفسها"، مؤكدا أن "القادة الإسرائيليين مقتنعون بقدرتهم على التصرف كما يشاؤون في ظل ما يتمتعون به من حصانة".
وأشار القدوة إلى أن "السلطة الفلسطينية أصدرت بيان يؤيد قرار مجلس الأمن، إلا أن ذلك كان يجب أن يترافق مع تحفظات جدية"، معتبرا أن "قضايا الحوكمة والأمن معقدة، وتتطلب توحيد مواقف الأطراف المختلفة، بما فيها الأطراف الفلسطينية، ضمن حزمة متكاملة قد تقود إلى التقدم المنشود".
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية
أمس, 06:46 GMT
ورجح أن "يتم تنفيذ مبادرة ترامب باعتبارها الخيار الوحيد المطروح حاليا، وإن كان ذلك قد لا يتم بالسرعة المطلوبة، ما سيزيد من معاناة سكان غزة"، وأكد أنه "في مبادرة ترامب، التي أصبحت قرارا لمجلس الأمن، فجوات واسعة يمكن لإسرائيل استغلالها لصالحها".

ولفت القدوة إلى أن "حماس قبلت بالمبادرة نتيجة حرب استمرت عامين، والمعاناة القاسية في قطاع غزة، إضافة إلى الضغوط العربية، فضلا عن عدم المعرفة السياسية الكاملة"، مشيرًا إلى أن "الجهات الممولة لن تساهم قبل الاتفاق على المضي قدما في تنفيذ مبادرة ترامب".

وأردف: "وضع الأطراف الفلسطينية صعب ومزري، وحماس لا تملك رصيدا يسمح لها بخوض مواجهة مقبلة"، داعيًا إلى "التعامل بجدية مع مبادرة ترامب والتعويل على حسن نية الأطراف".
مساعي إسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025 وتقسيمها إلى ثلاث مناطق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
الأوسع منذ العام 1967.. إسرائيل تخطط للاستيلاء على موقع أثري في الضفة الغربية
21 نوفمبر, 12:15 GMT
وكشف القدوة أن "الهدف الإسرائيلي الحقيقي هو الضفة الغربية وليس غزة، وأن المنطقة ستشهد المزيد من التصعيد بهدف ضمّ الضفة دون الإعلان عن ذلك رسميا، بسبب معارضة الولايات المتحدة"، مبينا أن "السلطة الفلسطينية تحاول إيجاد موطئ قدم في غزة عبر التواصل مع رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، لكنه لا يعتقد أن لبلير تأثيرا حقيقيا في هذا الإطار".
وأكد أن "إسرائيل لم تحقق انتصارات حقيقية كبرى، بل حققت مكاسب تكتيكية محدودة، في حين لم تنتصر "حماس" أيضا، فلا غالب ولا مغلوب، وأضاف: "المجتمع الإسرائيلي يعاني خلافات أيديولوجية داخلية كبيرة، وأن الحكومة الحالية ليست الحل الأمثل".
وحختم القدوة بالقول: "هناك فشلا عسكريا إسرائيليا واضحا في إنجاز المهام المعلنة، إلى جانب التدهور الحاد لصورة إسرائيل في الولايات المتحدة"، معتبرا أن "محاكمة نتنياهو ستستمر بأشكال مختلفة، ما يعني استمرار الحرب وصعوبة الوضع في غزة".
