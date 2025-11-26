الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251126/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-واسعة-النطاق-شمالي-الضفة-الغربية-1107500034.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T06:46+0000
2025-11-26T06:46+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/13/1066627929_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_52278e3b3b716dccda50b516590ec76c.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إنهما أطلقا، مع حرس الحدود الإسرائيلي، عمليات في إطار عملية واسعة النطاق لـ"مكافحة الإرهاب"، شمالي الضفة الغربية.وأضاف البيان بأن اقتحام طوباس وطمون وكفردان بالضفة الغربية، يأتي "بحثًا عن مسلحين وأسلحة"، مؤكدًا أنه "لن يتم السماح للإرهاب بالتجذر في المنطقة، ويتم العمل بشكل استباقي لإحباطه".وكان الجيش الإسرائيلي اغتال شرطيًا فلسطينيًا واعتقل آخر خلال عملية نفذها، الجمعة الماضية، بقرية تل، جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية.كما شهدت بلدة كفر عقب، شمال القدس، فجر الجمعة الماضية أيضا، مقتل شابين فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251122/الرئاسة-الفلسطينية-تحمل-إسرائيل-مسؤولية-هجمات-المستوطنين-الوحشية-في-الضفة-وتطالب-واشنطن-بالتدخل-1107401137.html
https://sarabic.ae/20251121/الأوسع-منذ-العام-1967-إسرائيل-تخطط-للاستيلاء-على-موقع-أثري-في-الضفة-الغربية-1107365304.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/13/1066627929_56:0:1016:720_1920x0_80_0_0_f48cd6ad6c2bec4963b570ed76cf4a3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية

06:46 GMT 26.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إنهما أطلقا، مع حرس الحدود الإسرائيلي، عمليات في إطار عملية واسعة النطاق لـ"مكافحة الإرهاب"، شمالي الضفة الغربية.
وأضاف البيان بأن اقتحام طوباس وطمون وكفردان بالضفة الغربية، يأتي "بحثًا عن مسلحين وأسلحة"، مؤكدًا أنه "لن يتم السماح للإرهاب بالتجذر في المنطقة، ويتم العمل بشكل استباقي لإحباطه".
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، الدكتور نبيل أبو ردينة، - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية هجمات المستوطنين "الوحشية" في الضفة وتطالب واشنطن بالتدخل
22 نوفمبر, 15:40 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي اغتال شرطيًا فلسطينيًا واعتقل آخر خلال عملية نفذها، الجمعة الماضية، بقرية تل، جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية.
وذكرت ذلك إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على منصة "إكس"، مشيرة إلى أن شرطيين "متهمين بإطلاق النار على قوة إسرائيلية". وقالت إن "الشرطيين الفلسطينيين قاما، قبل أيام، بإطلاق النار على قوة إسرائيلية في مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح".
كما شهدت بلدة كفر عقب، شمال القدس، فجر الجمعة الماضية أيضا، مقتل شابين فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
مساعي إسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025 وتقسيمها إلى ثلاث مناطق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
الأوسع منذ العام 1967.. إسرائيل تخطط للاستيلاء على موقع أثري في الضفة الغربية
21 نوفمبر, 12:15 GMT
وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала