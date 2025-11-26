https://sarabic.ae/20251126/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-عملية-عسكرية-واسعة-النطاق-شمالي-الضفة-الغربية-1107500034.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية. 26.11.2025

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إنهما أطلقا، مع حرس الحدود الإسرائيلي، عمليات في إطار عملية واسعة النطاق لـ"مكافحة الإرهاب"، شمالي الضفة الغربية.وأضاف البيان بأن اقتحام طوباس وطمون وكفردان بالضفة الغربية، يأتي "بحثًا عن مسلحين وأسلحة"، مؤكدًا أنه "لن يتم السماح للإرهاب بالتجذر في المنطقة، ويتم العمل بشكل استباقي لإحباطه".وكان الجيش الإسرائيلي اغتال شرطيًا فلسطينيًا واعتقل آخر خلال عملية نفذها، الجمعة الماضية، بقرية تل، جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية.كما شهدت بلدة كفر عقب، شمال القدس، فجر الجمعة الماضية أيضا، مقتل شابين فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

