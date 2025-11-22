عربي
الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية هجمات المستوطنين "الوحشية" في الضفة وتطالب واشنطن بالتدخل
الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية هجمات المستوطنين "الوحشية" في الضفة وتطالب واشنطن بالتدخل
وأكد أبو ردينة أن استمرار هذه الهجمات إلى جانب مواصلة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وآخرها أراضي مدينة سبسطية التاريخية، يشكّل تحدياً صارخاً لجهود المجتمع الدولي، وخاصة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعيه لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفتح مسار سياسي يحقق الأمن والاستقرار للجميع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء والمعلوات الفلسطينية (وفا). وختم أبو ردينة تصريحه بالقول: "لقد حان الوقت لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، فهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ونجاح أي مشروع أو خطة لا يكون إلا بالالتزام بالشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية".وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتال شرطيا فلسطينيا واعتقل آخر خلال عملية نفذها فجر أمس الجمعة بقرية تل، جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية.ذكرت ذلك إذاعة الجيش الإسرائيلي، على موقع "إكس"، مشيرة إلى أن الشرطيين "متهمين بإطلاق النار على قوة إسرائيلية".كما شهدت بلدة كفر عقب، شمال القدس، فجر أمس الجمعة، مقتل شابين فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية هجمات المستوطنين "الوحشية" في الضفة وتطالب واشنطن بالتدخل

حذّر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من خطورة الاعتداءات "الإرهابية والوحشية" التي ينفّذها المستوطنون في الضفة الغربية، مشيراً إلى عمليات حرق للبيوت والممتلكات الفلسطينية، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات المتصاعدة التي تتم بدعم وحماية الجيش الإسرائيلي.
وأكد أبو ردينة أن استمرار هذه الهجمات إلى جانب مواصلة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وآخرها أراضي مدينة سبسطية التاريخية، يشكّل تحدياً صارخاً لجهود المجتمع الدولي، وخاصة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعيه لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفتح مسار سياسي يحقق الأمن والاستقرار للجميع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء والمعلوات الفلسطينية (وفا).
ودعا المتحدث الرسمي الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري والحازم لوقف "العبث والاستهتار الإسرائيلي" بحقوق الشعب الفلسطيني، والتوقف عن توفير الدعم والحماية للمستوطنين لشن هجمات إرهابية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول: "لقد حان الوقت لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، فهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ونجاح أي مشروع أو خطة لا يكون إلا بالالتزام بالشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتال شرطيا فلسطينيا واعتقل آخر خلال عملية نفذها فجر أمس الجمعة بقرية تل، جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية.
ذكرت ذلك إذاعة الجيش الإسرائيلي، على موقع "إكس"، مشيرة إلى أن الشرطيين "متهمين بإطلاق النار على قوة إسرائيلية".
وقالت إن "الشرطيين الفلسطينيين قاما، قبل أيام، بإطلاق النار على قوة إسرائيلية في مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح".
كما شهدت بلدة كفر عقب، شمال القدس، فجر أمس الجمعة، مقتل شابين فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
