رئيس الأركان الإسرائيلي: المناورات العسكرية في الضفة الغربية غير مسبوقة

رئيس الأركان الإسرائيلي: المناورات العسكرية في الضفة الغربية غير مسبوقة

12.11.2025

وقال زامير إن "إحدى دروسنا من السابع من أكتوبر هي مسؤولية الدفاع والتغيير في مفهومنا الأمني. نحن نُحبط التهديدات أثناء تطورها. نحن نفعل ذلك هنا أيضاً".وأضاف: "السيناريوهات التي تدربنا عليها في الأيام الأخيرة هي تلك التي يجب ألا نصل إليها. نحتاج إلى العمل وإحباط التهديد قبل أن يصل إلى عتبة بابنا. هذا واجبنا".وتطرق زامير، خلال تصريحاته التي نقلها الجيش الإسرائيلي، إلى الهجمات الأخيرة التي شنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، قائلا: "نحن على علم بالحوادث العنيفة الأخيرة التي هاجم فيها مدنيون إسرائيليون فلسطينيين وإسرائيليين، أدينها بشدة. لن يتسامح الجيش الإسرائيلي مع ظواهر أقلية إجرامية تلوث الجمهور الملتزم بالقانون"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأضاف: "هذه أعمال تتعارض مع قيمنا. إنها تعتبر خطاً أحمر وتشتت انتباه قواتنا عن أداء مهمتها في الدفاع عن المجتمعات وإجراء عمليات هجومية. نحن مصممون على وقف هذه الظاهرة وسنعمل في هذا الشأن بصرامة حتى يتم تحقيق العدالة". وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الاثنين الماضي، عن بدئه مناورة عسكرية، تهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية لمختلف السيناريوهات في أنحاء الضفة الغربية وغور الأردن والمناطق المحيطة بها.وستُجرى في المناورة، التي أُطلق عليها اسم "زئير الأسد"، تدريبات على سيناريوهات تصعيد مختلفة باستخدام قدرات عملياتية واستخباراتية متنوعة، وفقا للبيان.وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه: "خلال المناورة، سيتم استخدام محاكاة للعدو، وطائرات دون طيار، وأنظمة أسلحة متنوعة، وسيُلاحظ ازدياد في حركة قوات الأمن والطائرات في المنطقة، وفي حال وقوع أي طارئ، ستُطلع قوات الأمن السكان على آخر المستجدات".وتأتي مناورة "زئير الأسد" بعد أن تراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، قبل أيام، عن قراره بالبدء في تقليل عدد عناصر قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية على ذلك.

