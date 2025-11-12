رئيس الأركان الإسرائيلي: المناورات العسكرية في الضفة الغربية غير مسبوقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251112/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-المناورات-العسكرية-في-الضفة-الغربية-غير-مسبوقة--1107051747.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: المناورات العسكرية في الضفة الغربية غير مسبوقة
رئيس الأركان الإسرائيلي: المناورات العسكرية في الضفة الغربية غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، خلال زيارته تدريباً عسكرياً كبيراً في الضفة الغربية، بأن المناورات العسكرية التي تشمل لأول... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T18:16+0000
2025-11-12T18:16+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c435c0323c64e25cfa343ee0b79fb19d.jpg
وقال زامير إن "إحدى دروسنا من السابع من أكتوبر هي مسؤولية الدفاع والتغيير في مفهومنا الأمني. نحن نُحبط التهديدات أثناء تطورها. نحن نفعل ذلك هنا أيضاً".وأضاف: "السيناريوهات التي تدربنا عليها في الأيام الأخيرة هي تلك التي يجب ألا نصل إليها. نحتاج إلى العمل وإحباط التهديد قبل أن يصل إلى عتبة بابنا. هذا واجبنا".وتطرق زامير، خلال تصريحاته التي نقلها الجيش الإسرائيلي، إلى الهجمات الأخيرة التي شنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، قائلا: "نحن على علم بالحوادث العنيفة الأخيرة التي هاجم فيها مدنيون إسرائيليون فلسطينيين وإسرائيليين، أدينها بشدة. لن يتسامح الجيش الإسرائيلي مع ظواهر أقلية إجرامية تلوث الجمهور الملتزم بالقانون"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأضاف: "هذه أعمال تتعارض مع قيمنا. إنها تعتبر خطاً أحمر وتشتت انتباه قواتنا عن أداء مهمتها في الدفاع عن المجتمعات وإجراء عمليات هجومية. نحن مصممون على وقف هذه الظاهرة وسنعمل في هذا الشأن بصرامة حتى يتم تحقيق العدالة". وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الاثنين الماضي، عن بدئه مناورة عسكرية، تهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية لمختلف السيناريوهات في أنحاء الضفة الغربية وغور الأردن والمناطق المحيطة بها.وستُجرى في المناورة، التي أُطلق عليها اسم "زئير الأسد"، تدريبات على سيناريوهات تصعيد مختلفة باستخدام قدرات عملياتية واستخباراتية متنوعة، وفقا للبيان.وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه: "خلال المناورة، سيتم استخدام محاكاة للعدو، وطائرات دون طيار، وأنظمة أسلحة متنوعة، وسيُلاحظ ازدياد في حركة قوات الأمن والطائرات في المنطقة، وفي حال وقوع أي طارئ، ستُطلع قوات الأمن السكان على آخر المستجدات".وتأتي مناورة "زئير الأسد" بعد أن تراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، قبل أيام، عن قراره بالبدء في تقليل عدد عناصر قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية على ذلك.
https://sarabic.ae/20251110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انطلاق-مناورة-زئير-الأسد-في-الضفة-الغربية-والأغوار-1106923433.html
https://sarabic.ae/20251107/إعلام-فلسطيني-قصف-إسرائيلي-في-غزة-واقتحامات-في-الضفة-الغربية-1106822088.html
https://sarabic.ae/20251105/الأمم-المتحدة-تحذر-من-استمرار-هجمات-المستوطنين-على-الفلسطينيين-في-الضفة-الغربية-وتطالب-بحمايتهم-1106775192.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5f26bb624a62a0e9ae7f84e209a5eae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

رئيس الأركان الإسرائيلي: المناورات العسكرية في الضفة الغربية غير مسبوقة

18:16 GMT 12.11.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
صرّح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأربعاء، خلال زيارته تدريباً عسكرياً كبيراً في الضفة الغربية، بأن المناورات العسكرية التي تشمل لأول مرة كلا الفرقتين الإقليميتين التابعتين للقيادة المركزية "غير مسبوقة".
وقال زامير إن "إحدى دروسنا من السابع من أكتوبر هي مسؤولية الدفاع والتغيير في مفهومنا الأمني. نحن نُحبط التهديدات أثناء تطورها. نحن نفعل ذلك هنا أيضاً".
وأضاف: "السيناريوهات التي تدربنا عليها في الأيام الأخيرة هي تلك التي يجب ألا نصل إليها. نحتاج إلى العمل وإحباط التهديد قبل أن يصل إلى عتبة بابنا. هذا واجبنا".
وتطرق زامير، خلال تصريحاته التي نقلها الجيش الإسرائيلي، إلى الهجمات الأخيرة التي شنها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، قائلا: "نحن على علم بالحوادث العنيفة الأخيرة التي هاجم فيها مدنيون إسرائيليون فلسطينيين وإسرائيليين، أدينها بشدة. لن يتسامح الجيش الإسرائيلي مع ظواهر أقلية إجرامية تلوث الجمهور الملتزم بالقانون"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق مناورة "زئير الأسد" في الضفة الغربية والأغوار
10 نوفمبر, 09:11 GMT
وأضاف: "هذه أعمال تتعارض مع قيمنا. إنها تعتبر خطاً أحمر وتشتت انتباه قواتنا عن أداء مهمتها في الدفاع عن المجتمعات وإجراء عمليات هجومية. نحن مصممون على وقف هذه الظاهرة وسنعمل في هذا الشأن بصرامة حتى يتم تحقيق العدالة".
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي في غزة واقتحامات في الضفة الغربية
7 نوفمبر, 00:15 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الاثنين الماضي، عن بدئه مناورة عسكرية، تهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية لمختلف السيناريوهات في أنحاء الضفة الغربية وغور الأردن والمناطق المحيطة بها.
وأشار الجيش في بيان له إلى أن المناورة ستستمر على مدى الثلاثة أيام المقبلة بمشاركة قوات القيادة المركزية، وسلاح الجو، وشعبة التكنولوجيا واللوجستيات، وفروع أخرى من الجيش الإسرائيلي، وقوات أمنية أخرى.
وستُجرى في المناورة، التي أُطلق عليها اسم "زئير الأسد"، تدريبات على سيناريوهات تصعيد مختلفة باستخدام قدرات عملياتية واستخباراتية متنوعة، وفقا للبيان.
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
الأمم المتحدة تحذر من استمرار هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتطالب بحمايتهم
5 نوفمبر, 18:58 GMT
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه: "خلال المناورة، سيتم استخدام محاكاة للعدو، وطائرات دون طيار، وأنظمة أسلحة متنوعة، وسيُلاحظ ازدياد في حركة قوات الأمن والطائرات في المنطقة، وفي حال وقوع أي طارئ، ستُطلع قوات الأمن السكان على آخر المستجدات".
وتأتي مناورة "زئير الأسد" بعد أن تراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، قبل أيام، عن قراره بالبدء في تقليل عدد عناصر قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية على ذلك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала