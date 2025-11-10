عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي نوفويه وسلادكويه في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق مناورة "زئير الأسد" في الضفة الغربية والأغوار
الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق مناورة "زئير الأسد" في الضفة الغربية والأغوار
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن بدئه مناورة عسكرية، تهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية لمختلف السيناريوهات في أنحاء الضفة الغربية وغور الأردن والمناطق...
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الضفة الغربية
وأشار الجيش في بيان له إلى أن المناورة ستستمر على مدى الثلاثة أيام المقبلة بمشاركة قوات القيادة المركزية، وسلاح الجو، وشعبة التكنولوجيا واللوجستيات، وفروع أخرى من الجيش الإسرائيلي، وقوات أمنية أخرى.وستُجرى في المناورة، التي أُطلق عليها اسم "زئير الأسد"، تدريبات على سيناريوهات تصعيد مختلفة باستخدام قدرات عملياتية واستخباراتية متنوعة، وفقا للبيان.وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه: "خلال المناورة، سيتم استخدام محاكاة للعدو، وطائرات دون طيار، وأنظمة أسلحة متنوعة، وسيُلاحظ ازدياد في حركة قوات الأمن والطائرات في المنطقة، وفي حال وقوع أي طارئ، ستُطلع قوات الأمن السكان على آخر المستجدات".وتأتي مناورة "زئير الأسد" بعد أن تراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، قبل أيام، عن قراره بالبدء في تقليل عدد عناصر قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية على ذلك.
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق مناورة "زئير الأسد" في الضفة الغربية والأغوار

09:11 GMT 10.11.2025
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Maya Levin
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن بدئه مناورة عسكرية، تهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية لمختلف السيناريوهات في أنحاء الضفة الغربية وغور الأردن والمناطق المحيطة بها.
وأشار الجيش في بيان له إلى أن المناورة ستستمر على مدى الثلاثة أيام المقبلة بمشاركة قوات القيادة المركزية، وسلاح الجو، وشعبة التكنولوجيا واللوجستيات، وفروع أخرى من الجيش الإسرائيلي، وقوات أمنية أخرى.
وستُجرى في المناورة، التي أُطلق عليها اسم "زئير الأسد"، تدريبات على سيناريوهات تصعيد مختلفة باستخدام قدرات عملياتية واستخباراتية متنوعة، وفقا للبيان.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه: "خلال المناورة، سيتم استخدام محاكاة للعدو، وطائرات دون طيار، وأنظمة أسلحة متنوعة، وسيُلاحظ ازدياد في حركة قوات الأمن والطائرات في المنطقة، وفي حال وقوع أي طارئ، ستُطلع قوات الأمن السكان على آخر المستجدات".
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلمه جثة رهينة جديدة من قطاع غزة
أمس, 13:58 GMT
وتأتي مناورة "زئير الأسد" بعد أن تراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، قبل أيام، عن قراره بالبدء في تقليل عدد عناصر قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية على ذلك.
