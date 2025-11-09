الجيش الإسرائيلي يعلن تسلمه جثة رهينة جديدة من قطاع غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلمه جثة رهينة جديدة من قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلمه جثة رهينة جديدة من قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته استلمت جثة رهينة جديدة من فريق الصليب الأحمر الدولي من قطاع غزة. 09.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-09T13:58+0000
2025-11-09T13:58+0000
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105925243_0:50:1597:948_1920x0_80_0_0_c049509d2b6ef0b4aa8c26ecb02e2001.jpg
وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان له مساء اليوم الأحد، بأن قواته العسكرية تسلمت جثة رهينة من فريق الصليب الأحمر الدولي من قطاع غزة، و"هي الآن في طريقها إلى داخل إسرائيل".فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قواته العسكرية "تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف في غزة وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل". ولم تؤكد الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى من تعود هذه الجثة الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، أنها ستسلم اليوم جثة الضابط هدار غولدن، التي عثر عليها ظهر أمس في نفق بمخيم "يبنا" في مدينة رفح جنوبي القطاع، ليتبقى بعد ذلك رفات 6 رهائن إسرائيليين.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس السبت، أن القوات الإسرائيلية استلمت جثة رهينة جديدة من فريق الصليب الأحمر الدولي، وذكر في بيان له، "أن قواته ترافق جثة الرهينة التي تم إرسالها إلى معهد الطب الشرعي لفحصها وتحديد هويتها".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر الفائت، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلمه جثة رهينة جديدة من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته استلمت جثة رهينة جديدة من فريق الصليب الأحمر الدولي من قطاع غزة.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان له مساء اليوم الأحد، بأن قواته العسكرية تسلمت جثة رهينة من فريق الصليب الأحمر الدولي من قطاع غزة، و"هي الآن في طريقها إلى داخل إسرائيل".
فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قواته العسكرية "تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف في غزة وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل". ولم تؤكد الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى من تعود هذه الجثة الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، أنها ستسلم اليوم جثة الضابط هدار غولدن، التي عثر عليها ظهر أمس في نفق بمخيم "يبنا" في مدينة رفح جنوبي القطاع، ليتبقى بعد ذلك رفات 6 رهائن إسرائيليين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس السبت، أن القوات الإسرائيلية استلمت جثة رهينة جديدة من فريق الصليب الأحمر الدولي، وذكر في بيان له، "أن قواته ترافق جثة الرهينة التي تم إرسالها إلى معهد الطب الشرعي لفحصها وتحديد هويتها".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، تسلم رفات إيتاي تشين، آخر رهينة أمريكي إسرائيلي محتجز في قطاع غزة، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر الفائت، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
