الجيش الإسرائيلي يعلن تسلمه جثة رهينة جديدة من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته استلمت جثة رهينة جديدة من فريق الصليب الأحمر الدولي من قطاع غزة. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان له مساء اليوم الأحد، بأن قواته العسكرية تسلمت جثة رهينة من فريق الصليب الأحمر الدولي من قطاع غزة، و"هي الآن في طريقها إلى داخل إسرائيل".فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قواته العسكرية "تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف في غزة وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل". ولم تؤكد الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى من تعود هذه الجثة الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، أنها ستسلم اليوم جثة الضابط هدار غولدن، التي عثر عليها ظهر أمس في نفق بمخيم "يبنا" في مدينة رفح جنوبي القطاع، ليتبقى بعد ذلك رفات 6 رهائن إسرائيليين.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس السبت، أن القوات الإسرائيلية استلمت جثة رهينة جديدة من فريق الصليب الأحمر الدولي، وذكر في بيان له، "أن قواته ترافق جثة الرهينة التي تم إرسالها إلى معهد الطب الشرعي لفحصها وتحديد هويتها".ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر الفائت، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

