الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يتسلم جثة محتجز بقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم جثة أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدًا لتسليمها إلى قوة من الجيش. 05.11.2025, سبوتنيك عربي

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "وفقًا للمعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، فقد تم تسليم نعش أحد الرهائن لهم وهم في طريقهم نحو قوة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة".وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم نعشًا يحتوي على الرفات عبر الصليب الأحمر في غزة، ونقله لاحقًا إلى المركز الوطني للطب الشرعي للتعرف عليه، لافتا إلى أنه لم يتبقَ في غزة سوى رفات 7 رهائن. يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

قطاع غزة

