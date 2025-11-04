عربي
رئيس الأركان الإسرائيلي: ندرس السماح لعناصر "حماس" بمغادرة أنفاق رفح مقابل جثة غولدين
رئيس الأركان الإسرائيلي: ندرس السماح لعناصر "حماس" بمغادرة أنفاق رفح مقابل جثة غولدين
قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدرس السماح لعناصر حركة "حماس" بمغادرة أنفاق رفح مقابل جثة جندي إسرائيلي. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن زامير يعتزم السماح لعناصر حركة حماس الفلسطينية بمغادرة أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مقابل الحصول على جثمان الجندي الإسرائيلي هدار غولدين.وأوضحت الصحيفة أن "زامير أعلن استعداد الجيش الإسرائيلي النظر في إطلاق سراح نحو 200 فلسطيني عالقين في رفح، مقابل إطلاق سراح هدار غولدين المختطف"، على حد قوله.ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سماحه بغادرة فلسطينيين من عناصر الحركة الفلسطينية بالمرور، فيما نقلت عن مصدر سياسي باسم رئيس الوزراء بأن "هذا لن يحدث"، ملمحة إلى أن هذا القرار لم يحدث.وفي سياق متصل، ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.واستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السفير برونو أركي، المبعوث الإيطالي الخاص لإعادة إعمار غزة، وأشار إلى "التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، الذي ستستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".وأوضح أن "المؤتمر يمثل فرصة لحشد الدعم الدولي والإقليمي لإعادة إعمار غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة مقومات الحياة الكريمة".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251103/وزير-إسرائيلي-سنعود-إلى-القتال-في-غزة-لأن-حماس-لن-تتخلى-عن-سلاحها-طوعا-1106705269.html
https://sarabic.ae/20251104/مديرة-الاستخبارات-الأمريكية-تعترف-بصعوبة-مراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106717542.html
قطاع غزة
رئيس الأركان الإسرائيلي: ندرس السماح لعناصر "حماس" بمغادرة أنفاق رفح مقابل جثة غولدين

19:08 GMT 04.11.2025
© Getty Images / Anadolu رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير
 رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Getty Images / Anadolu
قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدرس السماح لعناصر حركة "حماس" بمغادرة أنفاق رفح مقابل جثة جندي إسرائيلي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن زامير يعتزم السماح لعناصر حركة حماس الفلسطينية بمغادرة أنفاق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مقابل الحصول على جثمان الجندي الإسرائيلي هدار غولدين.
وأوضحت الصحيفة أن "زامير أعلن استعداد الجيش الإسرائيلي النظر في إطلاق سراح نحو 200 فلسطيني عالقين في رفح، مقابل إطلاق سراح هدار غولدين المختطف"، على حد قوله.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سماحه بغادرة فلسطينيين من عناصر الحركة الفلسطينية بالمرور، فيما نقلت عن مصدر سياسي باسم رئيس الوزراء بأن "هذا لن يحدث"، ملمحة إلى أن هذا القرار لم يحدث.
وفي سياق متصل، ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
في وقت جددت مصر، اليوم الثلاثاء، التأكيد على "أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استدامة الاتفاق وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني".
واستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السفير برونو أركي، المبعوث الإيطالي الخاص لإعادة إعمار غزة، وأشار إلى "التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، الذي ستستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".
وأوضح أن "المؤتمر يمثل فرصة لحشد الدعم الدولي والإقليمي لإعادة إعمار غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة مقومات الحياة الكريمة".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
