مديرة الاستخبارات الأمريكية تعترف بصعوبة مراقبة وقف إطلاق النار في غزة
وقالت غابارد، خلال زيارتها مركز التنسيق المدني العسكري المشترك في إسرائيل، الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة الهدنة في القطاع: "هناك شعور حقيقي بالأمل ليس في إسرائيل فقط، بل في الشرق الأوسط بأكمله، لأول مرة منذ سنوات".وأضافت أن "هذا المركز مثال حيّ على ما يمكن أن يتحقق عندما تتحد الدول من أجل مصالح مشتركة، مع إمكانية تحقيق سلام دائم يعود بالنفع على الأجيال القادمة".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
حذّرت مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، من أن "الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمثل مهمة معقدة تتطلب مزيدًا من التواصل والتنسيق والشفافية المتبادلة بين جميع الأطراف"، على حد قولها.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
