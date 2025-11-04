https://sarabic.ae/20251104/مديرة-الاستخبارات-الأمريكية-تعترف-بصعوبة-مراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106717542.html

مديرة الاستخبارات الأمريكية تعترف بصعوبة مراقبة وقف إطلاق النار في غزة

مديرة الاستخبارات الأمريكية تعترف بصعوبة مراقبة وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

حذّرت مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، من أن "الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمثل مهمة معقدة تتطلب مزيدًا من التواصل والتنسيق... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T09:16+0000

2025-11-04T09:16+0000

2025-11-04T09:16+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055866_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_7af6f21f65247db28d6fb8b8616d3031.jpg

وقالت غابارد، خلال زيارتها مركز التنسيق المدني العسكري المشترك في إسرائيل، الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة الهدنة في القطاع: "هناك شعور حقيقي بالأمل ليس في إسرائيل فقط، بل في الشرق الأوسط بأكمله، لأول مرة منذ سنوات".وأضافت أن "هذا المركز مثال حيّ على ما يمكن أن يتحقق عندما تتحد الدول من أجل مصالح مشتركة، مع إمكانية تحقيق سلام دائم يعود بالنفع على الأجيال القادمة".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

https://sarabic.ae/20251104/الأونروا-75-ألف-نازح-يحتمون-في-أكثر-من-100-مبنى-للوكالة-في-غزة-معظمها-متضرر-ومكتظ-1106710859.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم