https://sarabic.ae/20251104/سموتريتش-يعلن-تكلفة-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1106737788.html

سموتريتش يعلن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

سموتريتش يعلن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع النفقات العسكرية الإسرائيلية إلى 76.3 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في غزة قبل عامين. 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T17:19+0000

2025-11-04T17:19+0000

2025-11-04T17:19+0000

إسرائيل

غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092273826_0:138:1330:886_1920x0_80_0_0_eb1fec1cf25fc9d20a10383240b8ca1f.jpg

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن بيانات وزارة المالية، أن نفقات الحرب بلغت حتى الآن 250 مليار شيكل (76.3 مليار دولار).ووفقا لمسؤولين كبار في الوزارة، فقد أساءت المؤسسة الدفاعية استخدام أيام خدمة الاحتياط، مما أدى إلى "هدر مليارات الشواكل" في مدفوعات لجنود الاحتياط خلال فترات الخدمة.وصرح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بأنه "من الضروري زيادة ميزانية الدفاع لتمكين نمو الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة"، دون الخوض في تفاصيل أخرى.ولم يتم تقديم أي تفاصيل عن مصادر هذه النفقات، مع أنه يُعتقد أن إجماليها يشمل تكاليف الحملات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وإيران منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتوقفت حرب غزة وفق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة.وتشمل هذه المرحلة إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، إضافة إلى إعادة إعمار غزة وإنشاء آلية حكم جديدة من دون مشاركة حركة "حماس" الفلسطينية.ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت الحرب عن مقتل نحو 69 ألف شخص وإصابة أكثر من 170 ألفًا آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

https://sarabic.ae/20250411/وثيقة-تكلفة-احتلال-غزة-تبلغ-نحو-25-مليار-شيكل-سنويا-مما-يشكل-عبئا-هائلا-على-اقتصاد-إسرائيل-1099456889.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن