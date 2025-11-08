https://sarabic.ae/20251108/إعلام-صلاحيات-ومسؤولية-توزيع-المساعدات-في-غزة-ستبقى-بيد-إسرائيل-1106872828.html

إعلام: صلاحيات ومسؤولية توزيع المساعدات في غزة ستبقى بيد إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن "الصلاحيات الكاملة ومسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ستبقى بيد إسرائيل"، على حد قولها. 08.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي، مساء اليوم السبت، تشديده على أن "كامل الصلاحيات والمسؤولية بشأن توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية في غزة، ستكون بيد السلطات الإسرائيلية".وأوضحت الإذاعة أن "واشنطن ستتولى الجانب الإنساني في قطاع غزة وستتواصل مع المنظمات والأمم المتحدة، لكن إسرائيل بيدها المسؤولية الكاملة عن ذلك"، وفق تعبيرها.وجاء تصريح المصدر الأمني الإسرائيلي، تلعيقًا على ما ذكره مسؤول أمريكي، اليوم السبت، من أن "مركز التنسيق، الذي يشرف عليه الجيش الأمريكي، المكلف بتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، سيتولى الإشراف على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بدلًا من إسرائيل".وذكرت تلك الوسائل أن "الأسابيع الأولى من عمل المركز اتسمت بحالة من الارتباك وعدم الحسم"، بحسب ما أفاد به عدد من المطلعين على تفاصيلها، وأضافوا أن "الترتيبات الجديدة تُقلص من دور إسرائيل في تحديد آلية ونوعية المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، فيما يتولى مركز التنسيق المدني – العسكري الأمريكي القيادة الفعلية لهذه العملية".وتم إنشاء مركز التنسيق العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف "تنسيق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية المقدمة إلى غزة، مع المساعدة في الإشراف على مرحلة الاستقرار بعد الحرب"، وقد أُرسل ما يقرب من 200 عسكري أمريكي لإنشاء المركز، الذي يستضيف حاليًا قوات من دول عدة.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أو جرى ترحيلهم.

