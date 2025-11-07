https://sarabic.ae/20251107/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يأمر-بتدمير-جميع-أنفاق-غزة-1106832875.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتدمير جميع أنفاق غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتدمير جميع أنفاق غزة

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، قواته العسكرية في قطاع غزة بتدمير الأنفاق كافة. 07.11.2025, سبوتنيك عربي

ونشر يسرائيل كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها أنه أصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بتدمير جميع الأنفاق في غزة بشكل تام.وطلب يسرائيل كاتس "تدمير تلك الأنفاق حتى آخر واحد منها"، مشيرا بالقول: "لا أنفاق، إذن لا حماس".ويأتي طلب وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تأكيد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن بلاده تضغط على إسرائيل من أجل السماح لعناصر حركة "حماس" العالقين في جنوب قطاع غزة بالمغادرة بعد تسليم أسلحتهم.وكان ستيف ويتكوف قد كشف أن واشنطن تضغط على إسرائيل لمنح ممر آمن لنحو 200 من مقاتلي "حماس" المحاصرين حاليا في الأنفاق تحت مدينة رفح، مقابل تسليم أسلحتهم.وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى استغلال احتمال نزع سلاح عناصر "حماس" الموجودين في أنفاق تحت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بوصفه "حالة اختبار" لصيغة نزع سلاح الحركة يمكن تكرارها لاحقًا في مناطق أخرى من القطاع.ونقلت صحيفة "إكسيوس" الأمريكية عن مصادر أن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل خطة تقضي بأن يستسلم مقاتلو "حماس" الموجودون في الأنفاق ويقوموا بتسليم أسلحتهم إلى طرف ثالث مقابل "ضمان عفو من الجانب الإسرائيلي". ثم يُفترض نقلهم من المناطق التي تخضع لسيطرة إسرائيل إلى مناطق تحت سيطرة "حماس"، وبعد ذلك تُدمّر الأنفاق.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وبمقتضاه، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

