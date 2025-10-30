https://sarabic.ae/20251030/نتنياهو-يصدر-تهديدا-في-حال-عدم-قيام-قوى-أجنبية-بنزع-سلاح-حماس-1106566121.html

نتنياهو يصدر تهديدا في حال عدم قيام قوى أجنبية بنزع سلاح "حماس"

نتنياهو يصدر تهديدا في حال عدم قيام قوى أجنبية بنزع سلاح "حماس"

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن على تل أبيب "بذل المزيد من الجهد" في قطاع غزة، محذرا من "استئناف هجمات عنيفة في حال واصلت حركة... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف نتنياهو خلال حفل تخريج دفعة ضباط: "إذا استمرت "حماس" في انتهاك وقف إطلاق النار صراحةً، فستتعرض لهجمات عنيفة كما حدث قبل يومين وأمس".ومضى مشدداً: "نحن نقرر، ونتحرك كلما دعت الحاجة لإزالة التهديدات المباشرة من قواتنا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية ذكرت أن ملف نزع سلاح الحركة معقد ويحتاج لتوافق فلسطيني.وأكد المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، مساء الأربعاء، أن الفلسطينيين بحاجة لتوافق شامل حول قراري السلم والحرب، مشددا على التزام الحركة بتسليم المسؤولية الأمنية في قطاع غزة ضمن إطار التفاهمات.وأوضح قاسم لقناة "العربية/الحدث"، أمس الأربعاء، أن الحركة الفلسطينية أبدت للوسطاء استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة بالكامل، داعيا للضغط على إسرائيل لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وجدد حازم قاسم التزام حركة "حماس" الكامل باتفاق وقف النار وتسليم جميع جثامين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة في القطاع.وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدًا أنه "سيواصل تطبيق اتفاق غزة والرد بقوة على أي خرق، على حد قوله.⁩وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن ذلك جاء "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد سلسلة غارات ملموسة استهدفت عشرات الأهداف والعناصر الإرهابية"، مشيرًا إلى أنه خلال الغارات "هاجم الجيش أكثر من 30 عنصرًا إرهابيا في قطاع غزة".ووجه نتنياهو، القيادة العسكرية في بلاده بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة "على الفور"، ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

