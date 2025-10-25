وزير الدفاع الإسرائيلي: تدمير أنفاق حماس ونزع سلاحها أولوية استراتيجية للنصر في غزة
© AP Photo / Mark Schiefelbeinوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
© AP Photo / Mark Schiefelbein
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تفكيك غزة عبر تدمير أنفاق الإرهاب التابعة لحركة حماس ونزع سلاحها يُعدان الهدف الاستراتيجي الأبرز لتحقيق النصر في القطاع، على حد قوله.
وأوضح كاتس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحًا تتمثل في إعادة جميع الرهائن والقتلى إلى ديارهم، مؤكدًا أن إسرائيل ستبذل كل جهد لتحقيق هذا الهدف.
وأشار كاتس إلى أن المهمة الاستراتيجية العليا لتكريس النصر الذي حققه مقاتلو الجيش الإسرائيلي ضد عناصر حماس تتمحور حول تدمير أنفاق الإرهاب بالكامل، التي لا يزال 60% منها قائمًا، على حد زعمه، إلى جانب نزع سلاح الحركة.
وأوضح أنه وجه الجيش الإسرائيلي بجعل تدمير الأنفاق الأولوية المركزية في المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرتهم، مع الاستمرار في حماية الجنود والمستوطنات.
פירוז עזה באמצעות הריסת מנהרות הטרור של חמאס, לצד פירוק חמאס מנשקו, הם בראייתי היעד האסטרטגי החשוב ביותר למימוש הניצחון בעזה.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 25, 2025
המשימה הערכית הדחופה ביותר היא כמובן השבת כל החטופים החללים הביתה ונעשה הכל כדי לממש את המשימה הקדושה והחשובה הזאת.
משימת העל האסטרטגית למימוש הניצחון…
وأضاف أن هذه الجهود تتزامن مع حوارات مستمرة مع الولايات المتحدة، تشمل نائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع، إضافة إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي وقادة القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، للتأكيد على أهمية تدمير الأنفاق ونزع سلاح حماس، وضرورة تنفيذ خطة الرئيس ترامب لمعالجة شاملة لهذه القضايا في المناطق المتبقية تحت المسؤولية الأمريكية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد ذكر، اليوم السبت، أن الجهود لن تتوقف حتى استعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة.
وجاء تعهد روبيو خلال زيارته إلى إسرائيل واجتماعه بأقارب الجنديين إيتاي تشين وعومر نيوترا، اللذين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، وهما من بين 13 جنديا ما تزال جثامينهم في غزة.
وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "لن ننسى أبدا أرواح الرهائن الذين قضوا في أسر حماس. التقيت اليوم عائلتي المواطنين الأمريكيين إيتاي تشين وعومر نيوترا"، وأضاف "لن نوقف جهودنا حتى تتم استعادة رفاتهم - ورفات جميع الآخرين".
وشكر روبيو منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، عبر إكس وقال "شكرا لكم"، وأضاف "يجب أن يعود 13 رهينة إلى ديارهم. 13 عائلة بحاجة إلى إجابات. أرجوكم لا تتوقفوا - حتى يتم تحرير آخر رهينة".
ويختتم روبيو سلسلة زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بعد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس.
وهدفت هذه الزيارات لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.
وسلمت "حماس" بموجب هذا الاتفاق في 13 تشرين الأول/أكتوبر الرهائن العشرين الأحياء التي كانت تحتجزهم مع فصائل فلسطينية أخرى، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
كما تسلمت إسرائيل 15 من إجمالي 28 رفات رهائن تعهدت حماس إعادتها، بينما قالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها.
فيما حذّر الرئيس الأمريكي، الإثنين الماضي، من أنه إذا لم تحترم حماس شروط وقف إطلاق النار، فسيتم "القضاء عليها".
فيما حذّر الرئيس الأمريكي، الإثنين الماضي، من أنه إذا لم تحترم حماس شروط وقف إطلاق النار، فسيتم "القضاء عليها".