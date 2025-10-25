وزير الدفاع الإسرائيلي: تدمير أنفاق حماس ونزع سلاحها أولوية استراتيجية للنصر في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الإسرائيلي: تدمير أنفاق حماس ونزع سلاحها أولوية استراتيجية للنصر في غزة
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تفكيك غزة عبر تدمير أنفاق الإرهاب التابعة لحركة حماس ونزع سلاحها يُعدان الهدف الاستراتيجي الأبرز... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح كاتس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحًا تتمثل في إعادة جميع الرهائن والقتلى إلى ديارهم، مؤكدًا أن إسرائيل ستبذل كل جهد لتحقيق هذا الهدف.وأوضح أنه وجه الجيش الإسرائيلي بجعل تدمير الأنفاق الأولوية المركزية في المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرتهم، مع الاستمرار في حماية الجنود والمستوطنات.وأضاف أن هذه الجهود تتزامن مع حوارات مستمرة مع الولايات المتحدة، تشمل نائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع، إضافة إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي وقادة القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، للتأكيد على أهمية تدمير الأنفاق ونزع سلاح حماس، وضرورة تنفيذ خطة الرئيس ترامب لمعالجة شاملة لهذه القضايا في المناطق المتبقية تحت المسؤولية الأمريكية. وجاء تعهد روبيو خلال زيارته إلى إسرائيل واجتماعه بأقارب الجنديين إيتاي تشين وعومر نيوترا، اللذين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، وهما من بين 13 جنديا ما تزال جثامينهم في غزة.وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "لن ننسى أبدا أرواح الرهائن الذين قضوا في أسر حماس. التقيت اليوم عائلتي المواطنين الأمريكيين إيتاي تشين وعومر نيوترا"، وأضاف "لن نوقف جهودنا حتى تتم استعادة رفاتهم - ورفات جميع الآخرين".ويختتم روبيو سلسلة زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بعد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس. وهدفت هذه الزيارات لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.وسلمت "حماس" بموجب هذا الاتفاق في 13 تشرين الأول/أكتوبر الرهائن العشرين الأحياء التي كانت تحتجزهم مع فصائل فلسطينية أخرى، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.كما تسلمت إسرائيل 15 من إجمالي 28 رفات رهائن تعهدت حماس إعادتها، بينما قالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها. فيما حذّر الرئيس الأمريكي، الإثنين الماضي، من أنه إذا لم تحترم حماس شروط وقف إطلاق النار، فسيتم "القضاء عليها".
2025
الأخبار
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تفكيك غزة عبر تدمير أنفاق الإرهاب التابعة لحركة حماس ونزع سلاحها يُعدان الهدف الاستراتيجي الأبرز لتحقيق النصر في القطاع، على حد قوله.
وأوضح كاتس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحًا تتمثل في إعادة جميع الرهائن والقتلى إلى ديارهم، مؤكدًا أن إسرائيل ستبذل كل جهد لتحقيق هذا الهدف.
روبيو يؤكد مواصلة الجهود حتى إعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة
17:24 GMT

وأشار كاتس إلى أن المهمة الاستراتيجية العليا لتكريس النصر الذي حققه مقاتلو الجيش الإسرائيلي ضد عناصر حماس تتمحور حول تدمير أنفاق الإرهاب بالكامل، التي لا يزال 60% منها قائمًا، على حد زعمه، إلى جانب نزع سلاح الحركة.
وأوضح أنه وجه الجيش الإسرائيلي بجعل تدمير الأنفاق الأولوية المركزية في المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرتهم، مع الاستمرار في حماية الجنود والمستوطنات.
إعلام: واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات جديدة في غزة بشأن "حماس"
08:33 GMT

وأضاف أن هذه الجهود تتزامن مع حوارات مستمرة مع الولايات المتحدة، تشمل نائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع، إضافة إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي وقادة القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، للتأكيد على أهمية تدمير الأنفاق ونزع سلاح حماس، وضرورة تنفيذ خطة الرئيس ترامب لمعالجة شاملة لهذه القضايا في المناطق المتبقية تحت المسؤولية الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد ذكر، اليوم السبت، أن الجهود لن تتوقف حتى استعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة.
وجاء تعهد روبيو خلال زيارته إلى إسرائيل واجتماعه بأقارب الجنديين إيتاي تشين وعومر نيوترا، اللذين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، وهما من بين 13 جنديا ما تزال جثامينهم في غزة.
غزة ما بعد الحرب.. أزمة مستمرة وأرقام كارثية لأجيال
07:11 GMT
وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "لن ننسى أبدا أرواح الرهائن الذين قضوا في أسر حماس. التقيت اليوم عائلتي المواطنين الأمريكيين إيتاي تشين وعومر نيوترا"، وأضاف "لن نوقف جهودنا حتى تتم استعادة رفاتهم - ورفات جميع الآخرين".

وشكر روبيو منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، عبر إكس وقال "شكرا لكم"، وأضاف "يجب أن يعود 13 رهينة إلى ديارهم. 13 عائلة بحاجة إلى إجابات. أرجوكم لا تتوقفوا - حتى يتم تحرير آخر رهينة".

ويختتم روبيو سلسلة زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بعد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس.
مصر تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق غزة لضمان تثبيت التهدئة وبدء عملية إعادة الإعمار
08:30 GMT
وهدفت هذه الزيارات لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.

وسلمت "حماس" بموجب هذا الاتفاق في 13 تشرين الأول/أكتوبر الرهائن العشرين الأحياء التي كانت تحتجزهم مع فصائل فلسطينية أخرى، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

كما تسلمت إسرائيل 15 من إجمالي 28 رفات رهائن تعهدت حماس إعادتها، بينما قالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها.

فيما حذّر الرئيس الأمريكي، الإثنين الماضي، من أنه إذا لم تحترم حماس شروط وقف إطلاق النار، فسيتم "القضاء عليها".
