وزير الدفاع الإسرائيلي: تدمير أنفاق حماس ونزع سلاحها أولوية استراتيجية للنصر في غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن تفكيك غزة عبر تدمير أنفاق الإرهاب التابعة لحركة حماس ونزع سلاحها يُعدان الهدف الاستراتيجي الأبرز... 25.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح كاتس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحًا تتمثل في إعادة جميع الرهائن والقتلى إلى ديارهم، مؤكدًا أن إسرائيل ستبذل كل جهد لتحقيق هذا الهدف.وأوضح أنه وجه الجيش الإسرائيلي بجعل تدمير الأنفاق الأولوية المركزية في المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرتهم، مع الاستمرار في حماية الجنود والمستوطنات.وأضاف أن هذه الجهود تتزامن مع حوارات مستمرة مع الولايات المتحدة، تشمل نائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع، إضافة إلى مبعوثي الرئيس الأمريكي وقادة القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، للتأكيد على أهمية تدمير الأنفاق ونزع سلاح حماس، وضرورة تنفيذ خطة الرئيس ترامب لمعالجة شاملة لهذه القضايا في المناطق المتبقية تحت المسؤولية الأمريكية. وجاء تعهد روبيو خلال زيارته إلى إسرائيل واجتماعه بأقارب الجنديين إيتاي تشين وعومر نيوترا، اللذين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، وهما من بين 13 جنديا ما تزال جثامينهم في غزة.وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "لن ننسى أبدا أرواح الرهائن الذين قضوا في أسر حماس. التقيت اليوم عائلتي المواطنين الأمريكيين إيتاي تشين وعومر نيوترا"، وأضاف "لن نوقف جهودنا حتى تتم استعادة رفاتهم - ورفات جميع الآخرين".ويختتم روبيو سلسلة زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بعد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس. وهدفت هذه الزيارات لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.وسلمت "حماس" بموجب هذا الاتفاق في 13 تشرين الأول/أكتوبر الرهائن العشرين الأحياء التي كانت تحتجزهم مع فصائل فلسطينية أخرى، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.كما تسلمت إسرائيل 15 من إجمالي 28 رفات رهائن تعهدت حماس إعادتها، بينما قالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها. فيما حذّر الرئيس الأمريكي، الإثنين الماضي، من أنه إذا لم تحترم حماس شروط وقف إطلاق النار، فسيتم "القضاء عليها".

أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية