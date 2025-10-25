روبيو يؤكد مواصلة الجهود حتى إعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
روبيو يؤكد مواصلة الجهود حتى إعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة
روبيو يؤكد مواصلة الجهود حتى إعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة
© AP Photo / Alex Brandon
ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الجهود لن تتوقف حتى استعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة. وجاء تعهد روبيو خلال زيارته إلى إسرائيل واجتماعه بأقارب الجنديين إيتاي تشين وعومر نيوترا، اللذين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، وهما من بين 13 جنديا ما تزال جثامينهم في غزة.
وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "لن ننسى أبدا أرواح الرهائن الذين قضوا في أسر حماس. التقيت اليوم عائلتي المواطنين الأمريكيين إيتاي تشين وعومر نيوترا"، وأضاف "لن نوقف جهودنا حتى تتم استعادة رفاتهم - ورفات جميع الآخرين".

تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت بمواصلة الجهود حتى استعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة. جاء تعهد روبيو خلال اجتماعه في إسرائيل بأقارب جنديين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية من بين 13 جنديا ما زالت جثامينهم في القطاع.

وشكر روبيو منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، عبر إكس وقال "شكرا لكم"، وأضاف "يجب أن يعود 13 رهينة إلى ديارهم. 13 عائلة بحاجة إلى إجابات. أرجوكم لا تتوقفوا - حتى يتم تحرير آخر رهينة".
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
"أونروا": إسرائيل تمنع إدخال إمدادات حيوية إلى غزة
11:34 GMT
ويختتم روبيو سلسلة زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بعد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس. وهدفت هذه الزيارات لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.
وسلمت "حماس" بموجب هذا الاتفاق في 13 تشرين الأول/أكتوبر الرهائن العشرين الأحياء التي كانت تحتجزهم مع فصائل فلسطينية أخرى، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
كما تسلمت إسرائيل 15 من إجمالي 28 رفات رهائن تعهدت حماس إعادتها، بينما قالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها. فيما حذّر الرئيس الأمريكي الإثنين من أنه إذا لم تحترم حماس شروط وقف إطلاق النار، فسيتم "القضاء عليها".
