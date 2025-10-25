https://sarabic.ae/20251025/روبيو-يؤكد-مواصلة-الجهود-حتى-إعادة-رفات-جميع-الرهائن-الإسرائيليين-من-غزة-1106390086.html
روبيو يؤكد مواصلة الجهود حتى إعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة
ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الجهود لن تتوقف حتى استعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة. وجاء تعهد روبيو خلال زيارته إلى إسرائيل واجتماعه...
وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "لن ننسى أبدا أرواح الرهائن الذين قضوا في أسر حماس. التقيت اليوم عائلتي المواطنين الأمريكيين إيتاي تشين وعومر نيوترا"، وأضاف "لن نوقف جهودنا حتى تتم استعادة رفاتهم - ورفات جميع الآخرين".وشكر روبيو منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، عبر إكس وقال "شكرا لكم"، وأضاف "يجب أن يعود 13 رهينة إلى ديارهم. 13 عائلة بحاجة إلى إجابات. أرجوكم لا تتوقفوا - حتى يتم تحرير آخر رهينة".ويختتم روبيو سلسلة زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بعد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس. وهدفت هذه الزيارات لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.كما تسلمت إسرائيل 15 من إجمالي 28 رفات رهائن تعهدت حماس إعادتها، بينما قالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها. فيما حذّر الرئيس الأمريكي الإثنين من أنه إذا لم تحترم حماس شروط وقف إطلاق النار، فسيتم "القضاء عليها".
ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الجهود لن تتوقف حتى استعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة. وجاء تعهد روبيو خلال زيارته إلى إسرائيل واجتماعه بأقارب الجنديين إيتاي تشين وعومر نيوترا، اللذين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، وهما من بين 13 جنديا ما تزال جثامينهم في غزة.
وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "لن ننسى أبدا أرواح الرهائن الذين قضوا في أسر حماس. التقيت اليوم عائلتي المواطنين الأمريكيين إيتاي تشين وعومر نيوترا"، وأضاف "لن نوقف جهودنا حتى تتم استعادة رفاتهم - ورفات جميع الآخرين".
تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت بمواصلة الجهود حتى استعادة رفات جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة. جاء تعهد روبيو خلال اجتماعه في إسرائيل بأقارب جنديين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية من بين 13 جنديا ما زالت جثامينهم في القطاع.
وشكر روبيو منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، عبر إكس وقال "شكرا لكم"، وأضاف "يجب أن يعود 13 رهينة إلى ديارهم. 13 عائلة بحاجة إلى إجابات. أرجوكم لا تتوقفوا - حتى يتم تحرير آخر رهينة".
ويختتم روبيو سلسلة زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بعد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس. وهدفت هذه الزيارات لتثبيت وقف إطلاق النار الهش الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر في قطاع غزة.
وسلمت "حماس" بموجب هذا الاتفاق في 13 تشرين الأول/أكتوبر الرهائن العشرين الأحياء التي كانت تحتجزهم مع فصائل فلسطينية أخرى، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
كما تسلمت إسرائيل 15 من إجمالي 28 رفات رهائن تعهدت حماس إعادتها، بينما قالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها. فيما حذّر الرئيس الأمريكي الإثنين من أنه إذا لم تحترم حماس شروط وقف إطلاق النار، فسيتم "القضاء عليها".