غزة ما بعد الحرب.. أزمة مستمرة وأرقام كارثية لأجيال
غزة ما بعد الحرب.. أزمة مستمرة وأرقام كارثية لأجيال
سبوتنيك عربي
حذرت إفادات أممية من أن آثار الحرب الدامية التي استمرت عامين في غزة، ستظل ممتدة لأجيال عدة في القطاع، على الرغم من هدوء الغارات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار،... 25.10.2025
وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان الأسبوع الماضي، أن سوء تغذية الحوامل والرضّع في غزة سيترك تأثيرات طويلة الأمد، مشيرا إلى أن هذه الحالة "ستتسبب على الأرجح بمشكلات صحية تتطلب رعاية مدى الحياة" للأطفال الذين يولدون حاليا. وأوضح ممثل الصندوق، أندرو سابرتون، في مؤتمر صحفي، أن واحدا من كل 4 سكان في غزة يعاني من الجوع، بينهم نحو 11,500 امرأة حامل، ما أدى إلى ولادة 70% من حديثي الولادة بوزن منخفض وخدّج، مقابل 20% قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. كما بيّن أن ثلث حالات الحمل تعتبر "عالية الخطورة"، بينما يظل معدل وفيات الأمهات مرتفعا.وفيما يتعلق بالاحتياجات المالية، أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس الماضي، أن النظام الصحي في غزة يحتاج إلى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار، موضحة أن المستشفيات العاملة بالكامل محدودة جدا، ووحدها 14 مستشفى من أصل 36 تعمل وسط نقص فادح في الأدوية والمعدات والطواقم الصحية الأساسية.وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قدّر سابقا تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار، في عملية قد تمتد لعقد أو أكثر بسبب حجم الدمار الهائل، إذ تعرض نحو 193 ألف مبنى للتدمير، أي ما يعادل 78% من إجمالي المباني، بما في ذلك 83% من مباني مدينة غزة. أما البنية التحتية، فقد دُمر 90% منها بالكامل، بما يشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتضررت 68% من شبكة الطرق بشكل بالغ، في حين بلغ حجم الركام نحو 61.5 مليون طن، أي ما يعادل 6 آلاف مرة وزن برج إيفل بباريس.ولم تقتصر الأضرار على المباني والمرافق، إذ خلفت الحرب آلاف الأطفال اليتامى، إذ أصبح نحو 17 ألف طفل غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، كما لا تزال آلاف القنابل التي رماها الجيش الإسرائيلي على القطاع غير منفجرة، وتقدر الأمم المتحدة وجود نحو 7,500 طن من الذخائر غير المنفجرة، ما قد يستغرق إزالة هذه المخاطر نحو 14 عاما.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
غزة ما بعد الحرب.. أزمة مستمرة وأرقام كارثية لأجيال

07:11 GMT 25.10.2025
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
حذرت إفادات أممية من أن آثار الحرب الدامية التي استمرت عامين في غزة، ستظل ممتدة لأجيال عدة في القطاع، على الرغم من هدوء الغارات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار، وبدء البحث في المرحلة الثانية من اتفاق إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان الأسبوع الماضي، أن سوء تغذية الحوامل والرضّع في غزة سيترك تأثيرات طويلة الأمد، مشيرا إلى أن هذه الحالة "ستتسبب على الأرجح بمشكلات صحية تتطلب رعاية مدى الحياة" للأطفال الذين يولدون حاليا.
وأوضح ممثل الصندوق، أندرو سابرتون، في مؤتمر صحفي، أن واحدا من كل 4 سكان في غزة يعاني من الجوع، بينهم نحو 11,500 امرأة حامل، ما أدى إلى ولادة 70% من حديثي الولادة بوزن منخفض وخدّج، مقابل 20% قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. كما بيّن أن ثلث حالات الحمل تعتبر "عالية الخطورة"، بينما يظل معدل وفيات الأمهات مرتفعا.
وأضاف سابرتون أن "سوء التغذية يمثل جزءا من أزمة أوسع تشمل نقص الأدوية ودمار البنية التحتية الطبية، إذ تعرض 94% من مستشفيات القطاع و15% من المؤسسات التي توفر رعاية التوليد الطارئة لأضرار أو دمار كامل، كما تضررت المدارس والجامعات، إضافة إلى انقطاع الكهرباء ونقص المياه الصالحة للشرب، رغم دخول المساعدات منذ وقف إطلاق النار".
وفيما يتعلق بالاحتياجات المالية، أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس الماضي، أن النظام الصحي في غزة يحتاج إلى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار، موضحة أن المستشفيات العاملة بالكامل محدودة جدا، ووحدها 14 مستشفى من أصل 36 تعمل وسط نقص فادح في الأدوية والمعدات والطواقم الصحية الأساسية.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرفعون تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة
18 أكتوبر, 07:44 GMT
وحذرت "يونيسف" من خطر ضياع جيل كامل نتيجة الحرب، مبينة أنه "تم تدمير 85% من المدارس أو أصبحت غير صالحة للاستخدام، فيما تُستخدم العديد من المدارس المتبقية كملاجئ للنازحين، مما قد يؤدي إلى انقطاع التعليم لعامين أو أكثر لأطفال غزة".
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قدّر سابقا تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار، في عملية قد تمتد لعقد أو أكثر بسبب حجم الدمار الهائل، إذ تعرض نحو 193 ألف مبنى للتدمير، أي ما يعادل 78% من إجمالي المباني، بما في ذلك 83% من مباني مدينة غزة. أما البنية التحتية، فقد دُمر 90% منها بالكامل، بما يشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتضررت 68% من شبكة الطرق بشكل بالغ، في حين بلغ حجم الركام نحو 61.5 مليون طن، أي ما يعادل 6 آلاف مرة وزن برج إيفل بباريس.
ولم تقتصر الأضرار على المباني والمرافق، إذ خلفت الحرب آلاف الأطفال اليتامى، إذ أصبح نحو 17 ألف طفل غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، كما لا تزال آلاف القنابل التي رماها الجيش الإسرائيلي على القطاع غير منفجرة، وتقدر الأمم المتحدة وجود نحو 7,500 طن من الذخائر غير المنفجرة، ما قد يستغرق إزالة هذه المخاطر نحو 14 عاما.
عائلة الغصين تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدينة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
الغزيون يكافحون لإعادة بناء منازلهم بعد الدمار
17 أكتوبر, 11:21 GMT
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.
