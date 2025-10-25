https://sarabic.ae/20251025/غزة-ما-بعد-الحرب-أزمة-مستمرة-وأرقام-كارثية-لأجيال-1106374131.html

غزة ما بعد الحرب.. أزمة مستمرة وأرقام كارثية لأجيال

غزة ما بعد الحرب.. أزمة مستمرة وأرقام كارثية لأجيال

سبوتنيك عربي

حذرت إفادات أممية من أن آثار الحرب الدامية التي استمرت عامين في غزة، ستظل ممتدة لأجيال عدة في القطاع، على الرغم من هدوء الغارات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار،... 25.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-25T07:11+0000

2025-10-25T07:11+0000

2025-10-25T07:11+0000

غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_484fa217f13392e36669d92b034fd37e.jpg

وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان الأسبوع الماضي، أن سوء تغذية الحوامل والرضّع في غزة سيترك تأثيرات طويلة الأمد، مشيرا إلى أن هذه الحالة "ستتسبب على الأرجح بمشكلات صحية تتطلب رعاية مدى الحياة" للأطفال الذين يولدون حاليا. وأوضح ممثل الصندوق، أندرو سابرتون، في مؤتمر صحفي، أن واحدا من كل 4 سكان في غزة يعاني من الجوع، بينهم نحو 11,500 امرأة حامل، ما أدى إلى ولادة 70% من حديثي الولادة بوزن منخفض وخدّج، مقابل 20% قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. كما بيّن أن ثلث حالات الحمل تعتبر "عالية الخطورة"، بينما يظل معدل وفيات الأمهات مرتفعا.وفيما يتعلق بالاحتياجات المالية، أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس الماضي، أن النظام الصحي في غزة يحتاج إلى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار لإعادة الإعمار، موضحة أن المستشفيات العاملة بالكامل محدودة جدا، ووحدها 14 مستشفى من أصل 36 تعمل وسط نقص فادح في الأدوية والمعدات والطواقم الصحية الأساسية.وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قدّر سابقا تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار، في عملية قد تمتد لعقد أو أكثر بسبب حجم الدمار الهائل، إذ تعرض نحو 193 ألف مبنى للتدمير، أي ما يعادل 78% من إجمالي المباني، بما في ذلك 83% من مباني مدينة غزة. أما البنية التحتية، فقد دُمر 90% منها بالكامل، بما يشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتضررت 68% من شبكة الطرق بشكل بالغ، في حين بلغ حجم الركام نحو 61.5 مليون طن، أي ما يعادل 6 آلاف مرة وزن برج إيفل بباريس.ولم تقتصر الأضرار على المباني والمرافق، إذ خلفت الحرب آلاف الأطفال اليتامى، إذ أصبح نحو 17 ألف طفل غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، كما لا تزال آلاف القنابل التي رماها الجيش الإسرائيلي على القطاع غير منفجرة، وتقدر الأمم المتحدة وجود نحو 7,500 طن من الذخائر غير المنفجرة، ما قد يستغرق إزالة هذه المخاطر نحو 14 عاما.واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الجاري، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.

https://sarabic.ae/20251018/البنك-الدولي-والأمم-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-يرفعون-تقديرات-تكلفة-إعادة-إعمار-غزة-1106142319.html

https://sarabic.ae/20251017/1106117510.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي