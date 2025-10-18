البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرفعون تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرفعون تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة
البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرفعون تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة
https://sarabic.ae/20251018/حماس-مستمرون-في-التزامنا-بتطبيق-اتفاق-وقف-الحرب-على-قطاع-غزة-1106139895.html
https://sarabic.ae/20251017/القاهرة-تعلن-موعد-عقد-مؤتمر-إعادة-إعمار-غزة-1106129512.html
البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرفعون تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة

أكد كبار المسؤولين الماليين من جميع أنحاء العالم، خلال الأسبوع الحالي، استعدادهم للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، في الوقت الذي يعمل فيه البنك الدولي والأمم المتحدة على وضع تقدير جديد للتكلفة قدره 70 مليار دولار.
وصرحت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، بأن أعضاء لجنة التنمية الوزارية، التي تقدم المشورة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ناقشوا التحديات المطروحة، خلال اجتماع عُقد يوم الخميس الماضي.
وقالت أوكونجو إيويالا: "نقدّر جميعا بشدة وقف إطلاق النار، وتوقف أعمال القتل، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وحصول الفلسطينيين على الغذاء، نأمل أن يُفضي ذلك إلى المرحلة التالية، وأن يحدث ذلك بسلام"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتوقف إطلاق النار الذي استمر بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل لمدة عامين، بعد وساطة أمريكية، لكن مسؤولين من الأمم المتحدة يقولون إن قوافل المساعدات تكافح للوصول إلى المناطق التي يُزعم أنها تعاني من المجاعة في شمال غزة بسبب الطرق التي تضررت جراء الحرب وإغلاق الطرق الرئيسية.
الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
"حماس": مستمرون في التزامنا بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة
06:31 GMT
وأفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأن 560 طنا متريا من الغذاء دخلت قطاع غزة يوميا في المتوسط ​​منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذا لا يزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات.
وأضافت أوكونجو إيويالا أن لجنة التنمية ناقشت إعادة إعمار غزة والشكل الذي قد تتخذه، إذ أعرب مسؤولو البنك الدولي عن استعدادهم للعمل مع سكان المنطقة وغيرهم.

وقالت: "نريد المساعدة. لذا نأمل فقط أن يعني هذا طريقا للمضي قدما وتطبيع الحياة... حتى يعود الناس إلى حياتهم الطبيعية". سيستغرق الأمر وقتا طويلا".

وصرح هاوليانغ شو، القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوسائل إعلام غربية بأن ظروف إعادة الإعمار لم تتهيأ بعد. وأضاف أن الخطط تتبلور لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار، لكن لم يتم تحديد موعده بعد.
تداعيات قصف الطيران الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة، 12-13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
القاهرة تعلن موعد عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة
أمس, 15:22 GMT
وقال شو: "المشكلة هي من أين نبدأ؟"، مستشهدا بأحدث تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى ضرورة إزالة أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض من المنطقة.
وتابع: "نحن قادرون، نستطيع فعل ذلك، لكن يجب أن تكون الظروف مناسبة. نحتاج إلى إطلاق سراح الرهائن، والإفراج عن الجثث، ولكن المأوى حاجة ماسة أخرى"، مشيرا إلى أن "فصل الشتاء قادم".
وقدّر البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط 2025 تكلفة إعادة إعمار غزة بأكثر من 50 مليار دولار، وهم بصدد وضع تقدير مؤقت جديد بقيمة 70 مليار دولار.
