البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرفعون تقديرات تكلفة إعادة إعمار غزة
أكد كبار المسؤولين الماليين من جميع أنحاء العالم، خلال الأسبوع الحالي، استعدادهم للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، في الوقت الذي يعمل فيه البنك الدولي والأمم... 18.10.2025
أكد كبار المسؤولين الماليين من جميع أنحاء العالم، خلال الأسبوع الحالي، استعدادهم للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، في الوقت الذي يعمل فيه البنك الدولي والأمم المتحدة على وضع تقدير جديد للتكلفة قدره 70 مليار دولار.
وصرحت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، بأن أعضاء لجنة التنمية الوزارية، التي تقدم المشورة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ناقشوا التحديات المطروحة، خلال اجتماع عُقد يوم الخميس الماضي.
وقالت أوكونجو إيويالا: "نقدّر جميعا بشدة وقف إطلاق النار، وتوقف أعمال القتل، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وحصول الفلسطينيين على الغذاء، نأمل أن يُفضي ذلك إلى المرحلة التالية، وأن يحدث ذلك بسلام"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وتوقف إطلاق النار الذي استمر بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل لمدة عامين، بعد وساطة أمريكية، لكن مسؤولين من الأمم المتحدة يقولون إن قوافل المساعدات تكافح للوصول إلى المناطق التي يُزعم أنها تعاني من المجاعة في شمال غزة بسبب الطرق التي تضررت جراء الحرب وإغلاق الطرق الرئيسية.
وأفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأن 560 طنا متريا من الغذاء دخلت قطاع غزة يوميا في المتوسط منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذا لا يزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات.
وأضافت أوكونجو إيويالا أن لجنة التنمية ناقشت إعادة إعمار غزة والشكل الذي قد تتخذه، إذ أعرب مسؤولو البنك الدولي عن استعدادهم للعمل مع سكان المنطقة وغيرهم.
وقالت: "نريد المساعدة. لذا نأمل فقط أن يعني هذا طريقا للمضي قدما وتطبيع الحياة... حتى يعود الناس إلى حياتهم الطبيعية". سيستغرق الأمر وقتا طويلا".
وصرح هاوليانغ شو، القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوسائل إعلام غربية بأن ظروف إعادة الإعمار لم تتهيأ بعد. وأضاف أن الخطط تتبلور لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار، لكن لم يتم تحديد موعده بعد.
وقال شو: "المشكلة هي من أين نبدأ؟"، مستشهدا بأحدث تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى ضرورة إزالة أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض من المنطقة.
وتابع: "نحن قادرون، نستطيع فعل ذلك، لكن يجب أن تكون الظروف مناسبة. نحتاج إلى إطلاق سراح الرهائن، والإفراج عن الجثث، ولكن المأوى حاجة ماسة أخرى"، مشيرا إلى أن "فصل الشتاء قادم".
وقدّر البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط 2025 تكلفة إعادة إعمار غزة بأكثر من 50 مليار دولار، وهم بصدد وضع تقدير مؤقت جديد بقيمة 70 مليار دولار.