واشنطن تبلغ الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بانتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل "حماس"
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أمس السبت: "لقد أبلغت الولايات المتحدة الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل حركة حماس ضد سكان قطاع غزة".وأضاف البيان أن واشنطن حذّرت من احتمال اتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية سكان القطاع.وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت السلطات في غزة إن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في القطاع 47 مرة منذ الإعلان عنه، ما أسفر عن مقتل 38 شخصًا وإصابة 143 آخرين.ويوم الاثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلًا من غزة و250 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها.
