واشنطن تبلغ الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بانتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل "حماس"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
واشنطن تبلغ الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بانتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل "حماس"
واشنطن تبلغ الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بانتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل "حماس"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير "موثوقة" تفيد بوقوع انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من جانب... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
اختراق وقف إطلاق النار
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أمس السبت: "لقد أبلغت الولايات المتحدة الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل حركة حماس ضد سكان قطاع غزة".وأضاف البيان أن واشنطن حذّرت من احتمال اتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية سكان القطاع.وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت السلطات في غزة إن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في القطاع 47 مرة منذ الإعلان عنه، ما أسفر عن مقتل 38 شخصًا وإصابة 143 آخرين.ويوم الاثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلًا من غزة و250 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها.
حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, اختراق وقف إطلاق النار
حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, اختراق وقف إطلاق النار

واشنطن تبلغ الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بانتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل "حماس"

23:24 GMT 18.10.2025
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير "موثوقة" تفيد بوقوع انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من جانب حركة حماس.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أمس السبت: "لقد أبلغت الولايات المتحدة الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بتقارير موثوقة تشير إلى انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل حركة حماس ضد سكان قطاع غزة".
وأضاف البيان أن واشنطن حذّرت من احتمال اتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية سكان القطاع.
وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت السلطات في غزة إن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في القطاع 47 مرة منذ الإعلان عنه، ما أسفر عن مقتل 38 شخصًا وإصابة 143 آخرين.
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
حماس: قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يعد خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار
20:12 GMT
ويوم الاثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلًا من غزة و250 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها.
