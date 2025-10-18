https://sarabic.ae/20251018/حماس-قرار-نتنياهو-بمنع-فتح-معبر-رفح-حتى-إشعار-آخر-يعد-خرقا-فاضحا-لبنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار--عاجل-1106162075.html
حماس: قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يعد خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، واصفة إياه بـ"الخرق الفاضح"...
وأوضحت الحركة في بيان لها أن استمرار إغلاق المعبر يعرقل خروج الجرحى والمرضى، ويمنع حركة المواطنين في الاتجاهين، كما يحول دون إدخال المعدات اللازمة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، والتجهيزات والفرق المتخصصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها، مما يؤخر عمليات انتشال وتسليم الرفات.ودعت "حماس" الوسطاء والجهات الضامنة إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح فورًا، وإلزامها بتطبيق بنود الاتفاق، ووقف جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع. ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين. وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية. واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
حماس: قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يعد خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار
20:12 GMT 18.10.2025 (تم التحديث: 20:22 GMT 18.10.2025)
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، واصفة إياه بـ"الخرق الفاضح" لبنود اتفاق وقف إطلاق النار والتنكر للالتزامات التي تعهد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن استمرار إغلاق المعبر يعرقل خروج الجرحى والمرضى، ويمنع حركة المواطنين في الاتجاهين، كما يحول دون إدخال المعدات اللازمة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، والتجهيزات والفرق المتخصصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها، مما يؤخر عمليات انتشال وتسليم الرفات
.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وثق أكثر من 47 خرقًا للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينيًا وإصابة 143 آخرين، مؤكدة أن هذه التجاوزات تكشف النوايا العدوانية لنتنياهو وسياسته المستمرة في فرض الحصار على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، من خلال اختلاق ذرائع واهية لتعطيل الاتفاق والتنصل من التزاماته.
ودعت "حماس
" الوسطاء والجهات الضامنة إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح فورًا، وإلزامها بتطبيق بنود الاتفاق، ووقف جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية
على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة
، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.