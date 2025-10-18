https://sarabic.ae/20251018/حماس-لا-نرغب-بالمشاركة-فى-أي-ترتيبات-تتعلق-بحكم-أو-إدارة-قطاع-غزة-1106160626.html
حماس: لا نرغب بالمشاركة فى أي ترتيبات تتعلق بحكم أو إدارة قطاع غزة
حماس: لا نرغب بالمشاركة فى أي ترتيبات تتعلق بحكم أو إدارة قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، أن الحركة لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة، مشددا أن الجهات الحكومية في غزة تواصل أداء... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T18:49+0000
2025-10-18T18:49+0000
2025-10-18T18:49+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg
وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم: "لا نرغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة، ووافقنا على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لاستلام مقاليد الحكم في غزة". وأضاف: "سيستمر أداء الجهات الحكومية لمهامها حتى تأتي لجنة إدارية يتم التوافق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية، وتجري نقاشات مع الوسطاء لوضع ترتيبات دخول المرحلة الثانية من المفاوضات".وتابع: "المرحلة الثانية معقدة وقد بدأنا بخطوات بلورة موقف وطني تجاه هذه القضايا المهمة".وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e6ff59a747804c8ef6b70065427c0931.jpg
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
حماس: لا نرغب بالمشاركة فى أي ترتيبات تتعلق بحكم أو إدارة قطاع غزة
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، أن الحركة لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة، مشددا أن الجهات الحكومية في غزة تواصل أداء مهامها، لأن الفراغ خطير جدا.
وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم: "لا نرغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة، ووافقنا على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لاستلام مقاليد الحكم في غزة".
وتابع: "ندعو إلى الإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي إلى حين تشكيل لجنة إدارة غزة، والجهات الحكومية بغزة تواصل أداء مهامها، لأن الفراغ خطير جدا".
وأضاف: "سيستمر أداء الجهات الحكومية لمهامها حتى تأتي لجنة إدارية يتم التوافق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية، وتجري نقاشات مع الوسطاء لوضع ترتيبات دخول المرحلة الثانية من المفاوضات".
وتابع: "المرحلة الثانية معقدة وقد بدأنا بخطوات بلورة موقف وطني تجاه هذه القضايا المهمة".
واستضافت مصر، يوم الإثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة
، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.