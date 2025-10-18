https://sarabic.ae/20251018/حماس-لا-نرغب-بالمشاركة-فى-أي-ترتيبات-تتعلق-بحكم-أو-إدارة-قطاع-غزة-1106160626.html

حماس: لا نرغب بالمشاركة فى أي ترتيبات تتعلق بحكم أو إدارة قطاع غزة

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، أن الحركة لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة، مشددا أن الجهات الحكومية في غزة تواصل أداء... 18.10.2025

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg

وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم: "لا نرغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة، ووافقنا على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لاستلام مقاليد الحكم في غزة". وأضاف: "سيستمر أداء الجهات الحكومية لمهامها حتى تأتي لجنة إدارية يتم التوافق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية، وتجري نقاشات مع الوسطاء لوضع ترتيبات دخول المرحلة الثانية من المفاوضات".وتابع: "المرحلة الثانية معقدة وقد بدأنا بخطوات بلورة موقف وطني تجاه هذه القضايا المهمة".وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

