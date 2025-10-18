عربي
هيئة "الإغاثة الإنسانية" التركية تبدأ أعمال رفع الأنقاض في قطاع غزة
هيئة "الإغاثة الإنسانية" التركية تبدأ أعمال رفع الأنقاض في قطاع غزة
أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، اليوم السبت، عن بدء أعمال رفع الأنقاض وتنظيف المناطق المتضررة في قطاع غزة، الذي شهد دمارًا واسعًا جراء الهجمات... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
هيئة "الإغاثة الإنسانية" التركية تبدأ أعمال رفع الأنقاض في قطاع غزة

20:08 GMT 18.10.2025
أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، اليوم السبت، عن بدء أعمال رفع الأنقاض وتنظيف المناطق المتضررة في قطاع غزة، الذي شهد دمارًا واسعًا جراء الهجمات الإسرائيلية على مدى عامين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، أن المشروع الجديد يركز على تنظيف البيئة، فتح الطرق، ورفع الأنقاض، خاصة في شمال القطاع، بهدف تسريع جهود إعادة التأهيل وتحسين الأوضاح في المنطقة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوضح سياسة بلاده الأمنية في غزة
18:37 GMT
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
السفارة الفلسطينية تعلن موعد إعادة فتح معبر رفح وعودة الفلسطينيين إلى غزة
16:30 GMT
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
