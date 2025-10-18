https://sarabic.ae/20251018/هيئة-الإغاثة-الإنسانية-التركية-تبدأ-أعمال-رفع-الأنقاض-في-قطاع-غزة-1106161876.html
هيئة "الإغاثة الإنسانية" التركية تبدأ أعمال رفع الأنقاض في قطاع غزة
هيئة "الإغاثة الإنسانية" التركية تبدأ أعمال رفع الأنقاض في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، اليوم السبت، عن بدء أعمال رفع الأنقاض وتنظيف المناطق المتضررة في قطاع غزة، الذي شهد دمارًا واسعًا جراء الهجمات... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T20:08+0000
2025-10-18T20:08+0000
2025-10-18T20:08+0000
أخبار تركيا اليوم
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0e/1049243916_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33a634d245031e4193f5547426c24871.jpg
وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، أن المشروع الجديد يركز على تنظيف البيئة، فتح الطرق، ورفع الأنقاض، خاصة في شمال القطاع، بهدف تسريع جهود إعادة التأهيل وتحسين الأوضاع في المنطقة.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين. واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251018/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوضح-سياسة-بلاده-الأمنية-في-غزة--1106160484.html
https://sarabic.ae/20251018/السفارة-الفلسطينية-تعلن-موعد-إعادة-فتح-معبر-رفح-وعودة-الفلسطينيين-إلى-غزة-1106158369.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0e/1049243916_301:0:1741:1080_1920x0_80_0_0_14f3f6731bdf239a8f46d83d428884a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن
هيئة "الإغاثة الإنسانية" التركية تبدأ أعمال رفع الأنقاض في قطاع غزة
أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، اليوم السبت، عن بدء أعمال رفع الأنقاض وتنظيف المناطق المتضررة في قطاع غزة، الذي شهد دمارًا واسعًا جراء الهجمات الإسرائيلية على مدى عامين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، أن المشروع الجديد يركز على تنظيف البيئة، فتح الطرق، ورفع الأنقاض، خاصة في شمال القطاع
، بهدف تسريع جهود إعادة التأهيل وتحسين الأوضاع في المنطقة.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.