السفارة الفلسطينية تعلن موعد إعادة فتح معبر رفح وعودة الفلسطينيين إلى غزة
أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، اليوم السبت، عن استئناف العمل بمعبر رفح البري بدءًا من الإثنين القادم، لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مصر
وأوضحت السفارة، في بيان عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "بعد التنسيق مع الجهات المصرية المختصة، سيُعاد فتح معبر رفح البري يوم الإثنين القادم، لتمكين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى غزة من السفر، وفقًا لآلية التنسيق المتبعة". وأكدت أنها ستتواصل مع المسجلين لإبلاغهم بمواعيد وأماكن التجمع تمهيدًا للتوجه إلى معبر رفح البري. وأكد الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، أنه "سيتم الإعلان عن موعد فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد في مرحلة لاحقة". وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام الأفراد مستمرة بالتنسيق مع مصر"، مشيرا إلى أن "المساعدات الإنسانية إلى غزة لن تمر عبر المعبر". ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين. وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، الإثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
