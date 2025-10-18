https://sarabic.ae/20251018/إعلام-نائب-الرئيس-الأمريكي-يزور-إسرائيل-الإثنين-لبحث-المرحلة-الثانية-من-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1106155784.html
إعلام: نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الإثنين لبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
إعلام: نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الإثنين لبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيزور إسرائيل يوم الإثنين المقبل. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T14:13+0000
2025-10-18T14:13+0000
2025-10-18T14:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg
وأفادت وسائل الإعلام بأن الزيارة تهدف إلى مناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة. وجاء في بيان المكتب الصحفي لحكومة غزة: "منذ إعلان انتهاء الحرب في قطاع غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الانتهاكات، بلغ مجموعها حتى الآن 47 انتهاكا". وتابع: "نحمل الاحتلال المسؤولية وندعو الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل". ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، الإثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251018/حكومة-غزة-إسرائيل-خرقت-وقف-إطلاق-النار-47-مرة---عاجل-1106153816.html
https://sarabic.ae/20251018/هدية-من-الله-لأبناء-غزة-بوزن-2-طن-وغضب-في-إسرائيل-فيديو-1106143770.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_125:0:1124:749_1920x0_80_0_0_ccb2426b1f22da372dda4def5b79d2f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس
إعلام: نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الإثنين لبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيزور إسرائيل يوم الإثنين المقبل.
وأفادت وسائل الإعلام بأن الزيارة تهدف إلى مناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
المتعلقة بقطاع غزة.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، بأن إسرائيل ارتكبت 47 خرقا بعد قرار وقف الحرب على غزة مما أسفر عن سقوط 38 قتيلا و143 مصابا.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لحكومة غزة: "منذ إعلان انتهاء الحرب في قطاع غزة
، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الانتهاكات، بلغ مجموعها حتى الآن 47 انتهاكا".
وأضاف: "نتيجة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، قتل 38 شخصا وجرح 143 آخرون بدرجات متفاوتة".
وتابع: "نحمل الاحتلال المسؤولية وندعو الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل".
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، الإثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ
، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.