https://sarabic.ae/20251018/إعلام-نائب-الرئيس-الأمريكي-يزور-إسرائيل-الإثنين-لبحث-المرحلة-الثانية-من-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1106155784.html

إعلام: نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الإثنين لبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة

إعلام: نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الإثنين لبحث المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيزور إسرائيل يوم الإثنين المقبل. 18.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-18T14:13+0000

2025-10-18T14:13+0000

2025-10-18T14:13+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg

وأفادت وسائل الإعلام بأن الزيارة تهدف إلى مناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة. وجاء في بيان المكتب الصحفي لحكومة غزة: "منذ إعلان انتهاء الحرب في قطاع غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الانتهاكات، بلغ مجموعها حتى الآن 47 انتهاكا". وتابع: "نحمل الاحتلال المسؤولية وندعو الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل". ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.واستضافت مصر، الإثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20251018/حكومة-غزة-إسرائيل-خرقت-وقف-إطلاق-النار-47-مرة---عاجل-1106153816.html

https://sarabic.ae/20251018/هدية-من-الله-لأبناء-غزة-بوزن-2-طن-وغضب-في-إسرائيل-فيديو-1106143770.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس