https://sarabic.ae/20251018/حكومة-غزة-إسرائيل-خرقت-وقف-إطلاق-النار-47-مرة---عاجل-1106153816.html

حكومة غزة: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار 47 مرة

حكومة غزة: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار 47 مرة

سبوتنيك عربي

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، بأن إسرائيل ارتكبت 47 خرقا بعد قرار وقف الحرب على غزة مما أسفر عن سقوط 38 قتيلا و143 مصابا. 18.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-18T13:12+0000

2025-10-18T13:12+0000

2025-10-18T14:14+0000

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03e0b0360eea638c36da020883e4baf9.jpg

وجاء في بيان المكتب الصحفي لحكومة غزة: "منذ إعلان انتهاء الحرب في قطاع غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الانتهاكات، بلغ مجموعها حتى الآن 47 انتهاكا". وتابع: "نحمل الاحتلال المسؤولية وندعو الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل". ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين. واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين."هدية من الله" لأبناء غزة بوزن 2 طن.. وغضب في إسرائيل... فيديو"حماس": مستمرون في التزامنا بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة

https://sarabic.ae/20251018/الصحة-الفلسطينية-تعلن-عودة-15-جثمانا-فلسطينيا-من-إسرائيل-1106150490.html

فلسطين المحتلة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي