حكومة غزة: إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار 47 مرة

وجاء في بيان المكتب الصحفي لحكومة غزة: "منذ إعلان انتهاء الحرب في قطاع غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الانتهاكات، بلغ مجموعها حتى الآن 47 انتهاكا". وتابع: "نحمل الاحتلال المسؤولية وندعو الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل". ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين. واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين."هدية من الله" لأبناء غزة بوزن 2 طن.. وغضب في إسرائيل... فيديو"حماس": مستمرون في التزامنا بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، بأن إسرائيل ارتكبت 47 خرقا بعد قرار وقف الحرب على غزة مما أسفر عن سقوط 38 قتيلا و143 مصابا.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لحكومة غزة: "منذ إعلان انتهاء الحرب في قطاع غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الانتهاكات، بلغ مجموعها حتى الآن 47 انتهاكا".

وأضاف: "نتيجة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، قتل 38 شخصا وجرح 143 آخرون بدرجات متفاوتة".

مقبرة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
الصحة الفلسطينية تعلن عودة 15 جثمانا فلسطينيا من إسرائيل
11:40 GMT
وتابع: "نحمل الاحتلال المسؤولية وندعو الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل".
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.

واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
"هدية من الله" لأبناء غزة بوزن 2 طن.. وغضب في إسرائيل... فيديو
"حماس": مستمرون في التزامنا بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة
