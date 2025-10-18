الصحة الفلسطينية تعلن عودة 15 جثمانا فلسطينيا من إسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الصحة الفلسطينية تعلن عودة 15 جثمانا فلسطينيا من إسرائيل
الصحة الفلسطينية تعلن عودة 15 جثمانا فلسطينيا من إسرائيل
وقالت صحة غزة، إن "بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين"، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي جثامين القتلى المستلمة إلى 135.وأكدت إسرائيل، في وقت سابق، التعرف على هوية جثة رهينة سلمتها "حماس" أمس، مشيرة إلى أنها تعود لإلياهو مرغاليت.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "أبلغ عائلة المختطف إلياهو مرغاليت بأن جثته أعيدت إلى إسرائيل"، مشددا على ضرورة أن تفي "حماس" باستحقاقاتها في الاتفاق وبذل كل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المحتجزين ليتم تشييعهم.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن "المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها إسرائيل حول مواقع احتجاز الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة وحالتهم لم تكن دقيقة بصورة كاملة".وقال المصدر الأمني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن مواقع الرهائن الإسرائيليين كانت تتغير حتى قبل تنفيذ الضربات الجوية بدقائق، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب في مقتل بعضهم نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي.وبحسب المصدر، فإن إسرائيل نفذت خلال العامين الماضيين عدة عمليات خاصة داخل قطاع غزة لمحاولة استرجاع المحتجزين، لكنها لم تنجح.وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدرها الأمني، فإنه في إحدى العمليات تمكنت قوة إسرائيلية خاصة من التسلل إلى منزل في خان يونس بقطاع غزة، لكن استجابة مقاتلي "حماس" كانت سريعة ونتج عنها إصابات عديدة في القوة الإسرائيلية ومقتل أحد الرهائن دون أن تتمكن القوة الإسرائيلية من استرجاع جثته.وتتواصل عمليات البحث عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مع استمرار وقف إطلاق النار في القطاع، بحسب الصحيفة، التي أوضحت أن الفلسطينيين يبحثون عن جثة رهينة قتل في هجوم إسرائيلي ولا يزال البحث جاريا منذ عدة أيام.يذكر أن حركة حماس أعلنت، في مارس/ آذار 2024، انقطاع الاتصال مع إحدى المجموعات المخصصة لحماية الأسرى عقب هجوم إسرائيلي في خان يونس.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.غزة
الصحة الفلسطينية تعلن عودة 15 جثمانا فلسطينيا من إسرائيل

11:40 GMT 18.10.2025
© AFP 2023 / Thomas Coexمقبرة غزة
مقبرة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© AFP 2023 / Thomas Coex
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، "استلام 15 جثماناً لفلسطينيين تم الإفراج عنهم اليوم من قبل إسرائيل وبواسطة منظمة الصليب الأحمر".
وقالت صحة غزة، إن "بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين"، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي جثامين القتلى المستلمة إلى 135.
وأكدت إسرائيل، في وقت سابق، التعرف على هوية جثة رهينة سلمتها "حماس" أمس، مشيرة إلى أنها تعود لإلياهو مرغاليت.
هدية من الله لأبناء غزة بوزن 2 طن.. وغضب في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
وسائط متعددة
"هدية من الله" لأبناء غزة بوزن 2 طن.. وغضب في إسرائيل... فيديو
08:46 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "أبلغ عائلة المختطف إلياهو مرغاليت بأن جثته أعيدت إلى إسرائيل"، مشددا على ضرورة أن تفي "حماس" باستحقاقاتها في الاتفاق وبذل كل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المحتجزين ليتم تشييعهم.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن "المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها إسرائيل حول مواقع احتجاز الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة وحالتهم لم تكن دقيقة بصورة كاملة".
وقال المصدر الأمني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن مواقع الرهائن الإسرائيليين كانت تتغير حتى قبل تنفيذ الضربات الجوية بدقائق، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب في مقتل بعضهم نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي.
الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
"حماس": مستمرون في التزامنا بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة
06:31 GMT
وبحسب المصدر، فإن إسرائيل نفذت خلال العامين الماضيين عدة عمليات خاصة داخل قطاع غزة لمحاولة استرجاع المحتجزين، لكنها لم تنجح.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدرها الأمني، فإنه في إحدى العمليات تمكنت قوة إسرائيلية خاصة من التسلل إلى منزل في خان يونس بقطاع غزة، لكن استجابة مقاتلي "حماس" كانت سريعة ونتج عنها إصابات عديدة في القوة الإسرائيلية ومقتل أحد الرهائن دون أن تتمكن القوة الإسرائيلية من استرجاع جثته.
وتتواصل عمليات البحث عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مع استمرار وقف إطلاق النار في القطاع، بحسب الصحيفة، التي أوضحت أن الفلسطينيين يبحثون عن جثة رهينة قتل في هجوم إسرائيلي ولا يزال البحث جاريا منذ عدة أيام.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
"الأونروا": وضعنا خططا لاستئناف العملية التعليمية في قطاع غزة
09:55 GMT
يذكر أن حركة حماس أعلنت، في مارس/ آذار 2024، انقطاع الاتصال مع إحدى المجموعات المخصصة لحماية الأسرى عقب هجوم إسرائيلي في خان يونس.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.غزة
