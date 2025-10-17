https://sarabic.ae/20251017/إعلام-إسرائيلي-يعترف-بعدم-دقة-المعلومات-الاستخباراتية-حول-أماكن-الرهائن-بغزة-1106131289.html

إعلام إسرائيلي يعترف بعدم دقة المعلومات الاستخباراتية حول أماكن الرهائن بغزة

إعلام إسرائيلي يعترف بعدم دقة المعلومات الاستخباراتية حول أماكن الرهائن بغزة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها إسرائيل حول مواقع احتجاز الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال المصدر الأمني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الجمعة، إن مواقع الرهائن الإسرائيليين كانت تتغير حتى قبل تنفيذ الضربات الجوية بدقائق، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب في مقتل بعضهم نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي.وبحسب المصدر، فإن إسرائيل نفذت خلال العامين الماضيين عدة عمليات خاصة داخل قطاع غزة لمحاولة استرجاع الرهائن، لكنها لم تنجح.وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدرها الأمني، فإنه في إحدى العمليات تمكنت قوة إسرائيلية خاصة من التسلل إلى منزل في خان يونس بقطاع غزة، لكن استجابة مقاتلي "حماس" كانت سريعة ونتج عنها إصابات عديدة في القوة الإسرائيلية ومقتل أحد الرهائن دون أن تتمكن القوة الإسرائيلية من استرجاع جثته.وتتواصل عمليات البحث عن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة مع استمرار وقف إطلاق النار في القطاع، بحسب الصحيفة، التي أوضحت أن الفلسطينيين يبحثون عن جثة رهينة قتل في هجوم إسرائيلي ولا يزال البحث جاريا منذ عدة أيام.يذكر أن حركة حماس أعلنت في مارس/ أذار 2024، انقطاع الاتصال مع إحدى المجموعات المخصصة لحماية الأسرى عقب هجوم إسرائيلي في خان يونس.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.

