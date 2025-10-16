https://sarabic.ae/20251016/-مصر-تعلق-على-إعلان-حماس-بشأن-أزمة-جثث-الرهائن-في-غزة-1106080509.html

مصر تعلق على إعلان "حماس" بشأن أزمة جثث الرهائن في غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن استعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة تمثل تحديًا معقدًا يحتاج إلى وقت، نظرًا للظروف الميدانية...

وفي تصريحات لشبكة إعلام أمريكية، أوضح عبد العاطي أن هذه الصعوبات كانت إحدى النقاط البارزة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، حيث تتولى مصر دورًا محوريًا في جهود تحقيق التهدئة في غزة.وأضاف أن تداعيات الحرب أصبحت محسوسة على مستوى المنطقة بأسرها، متوقعًا أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات شاقة. ورغم ذلك، عبّر عبد العاطي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، شريطة استمرار التزام الأطراف الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية قد أعلنت أنها التزمت بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهوداً كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي، تبيّن أن الجثة الرابعة، التي سلمتها حركة حماس إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، "لا تتطابق مع أي شخص من المختطفين الإسرائيليين". وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في القطاع. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده 4 توابيت تعود إلى مختطفين، وهي الآن في طريقها إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة. وأضاف البيان أنه يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين. واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

