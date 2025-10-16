https://sarabic.ae/20251016/إيطاليا-تستعد-لإرسال-أضخم-شحنة-مساعدات-غذائية-إلى-غزة-1106067656.html
أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس الأربعاء، أن إيطاليا بصدد إرسال أكبر شحنة مساعدات غذائية إلى غزة منذ اندلاع الأزمة، بوزن إجمالي يبلغ 100 طن. 16.10.2025
وتأتي هذه المبادرة بدعم من منظمات إيطالية بارزة، حيث تستعد الوزارة لتنسيق عمليات استقبال جديدة لتسهيل وصول المساعدات، حسبما نقلت وكالة "أنسا" الإيطالية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توصيات اجتماع تنسيق إعادة إعمار غزة، الذي ترأسه وزير الخارجية أنطونيو تاياني في قصر كيجي.وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد أعلن، الخميس الماضي، عن "أنباء إيجابية قادمة من الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى اقتراب تحقيق السلام في المنطقة. وأكد، عبر منصة "إكس"، أن إيطاليا، التي لطالما دعمت الخطة الأمريكية للسلام، مستعدة للعب دور فعال في تعزيز وقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية جديدة، والإسهام في جهود إعادة إعمار قطاع غزة. واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
