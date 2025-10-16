عربي
غزة بعد الاتفاق.. ترامب "يبرر" تأخر "حماس" في تسليم جثث المحتجزين وإسرائيل تتوعد
غزة بعد الاتفاق.. ترامب "يبرر" تأخر "حماس" في تسليم جثث المحتجزين وإسرائيل تتوعد
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن حركة حماس الفلسطينية، "تحفر تحت الأنقاض وفي الأنفاق بحثا عن جثث المحتجزين الإسرائيليين، وبعض الجثث مدفونة منذ وقت طويل...
غزة بعد الاتفاق.. ترامب "يبرر" تأخر "حماس" في تسليم جثث المحتجزين وإسرائيل تتوعد

06:54 GMT 16.10.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن حركة حماس الفلسطينية، "تحفر تحت الأنقاض وفي الأنفاق بحثا عن جثث المحتجزين الإسرائيليين، وبعض الجثث مدفونة منذ وقت طويل وبعضها تحت الأنقاض".
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الأربعاء، عن الرئيس الأمريكي، قوله: "إنهم يبحثون عنهم.. أنا متأكد من ذلك، لقد أعادوا جميع الرهائن الأحياء، ولقد أعادوا بعض الجثامين، إنها عملية مروعة، أكره الحديث عنها لكنهم فعلا يحفرون في مناطق صعبة، ويعثرون على الكثير من الجثث، ومن ثم عليهم فصل الجثث".
وتابع ترامب مبررا تأخر الحركة في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين: "وبعض تلك الجثث كانت هناك منذ وقت طويل، وبعضها تحت الأنقاض، فعليهم إزالة الأنقاض، وهناك قبور وبعض الجثث في أنفاق عميقة تحت الأرض عاشوا فيها فترة طويلة".
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لهزيمة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب
أمس, 20:10 GMT
وبدوره، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجيش بإعداد خطة شاملة لـ"هزيمة" حركة حماس في قطاع غزة إذا تجددت الحرب، وجاءت تصريحات كاتس بعد تصريح سابق للرئيس ترامب، أمس الأربعاء، بأنه سيدرس السماح للقوات الإسرائيلية باستئناف القتال في قطاع غزة إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أنه يأمل بـ"مرحلة سلمية مقبلة في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس"، لكنه شدد على أن شروط ترامب "واضحة جدا".

ومن جانبها، أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تلغرام"، عن قرارها تسليم جثتي محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، ليصل عدد ما سلمتهم الحركة 10 جثامين من أصل 28 جثمانا.

وأضافت: "لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهودًا كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهدًا كبيرًا من أجل إغلاق هذا الملف".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الأربعاء، أنه بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي، تبيّن أن الجثة الرابعة، التي سلمتها حركة حماس إلى إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، "لا تتطابق مع أي شخص من المختطفين الإسرائيليين".
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
إعلام: إسرائيل لا تنوي بدء المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل إعادة جثامين المحتجزين
05:39 GMT
وأعلنت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في القطاع.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده 4 توابيت تعود إلى مختطفين، وهي الآن في طريقها إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة. وأضاف أنه يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "كل الرهائن الـ20 الإسرائيليين، الذي كانوا محتجزين لدى "حماس" عادوا وهم في أفضل حال، ورُفع عبء ثقيل".
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
