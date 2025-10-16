https://sarabic.ae/20251016/غزة-بعد-الاتفاق-ترامب-يبرر-تأخر-حماس-في-تسليم-جثث-المحتجزين-وإسرائيل-تتوعد-1106057024.html

غزة بعد الاتفاق.. ترامب "يبرر" تأخر "حماس" في تسليم جثث المحتجزين وإسرائيل تتوعد

غزة بعد الاتفاق.. ترامب "يبرر" تأخر "حماس" في تسليم جثث المحتجزين وإسرائيل تتوعد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن حركة حماس الفلسطينية، "تحفر تحت الأنقاض وفي الأنفاق بحثا عن جثث المحتجزين الإسرائيليين، وبعض الجثث مدفونة منذ وقت طويل... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الأربعاء، عن الرئيس الأمريكي، قوله: "إنهم يبحثون عنهم.. أنا متأكد من ذلك، لقد أعادوا جميع الرهائن الأحياء، ولقد أعادوا بعض الجثامين، إنها عملية مروعة، أكره الحديث عنها لكنهم فعلا يحفرون في مناطق صعبة، ويعثرون على الكثير من الجثث، ومن ثم عليهم فصل الجثث".وتابع ترامب مبررا تأخر الحركة في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين: "وبعض تلك الجثث كانت هناك منذ وقت طويل، وبعضها تحت الأنقاض، فعليهم إزالة الأنقاض، وهناك قبور وبعض الجثث في أنفاق عميقة تحت الأرض عاشوا فيها فترة طويلة".وبدوره، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجيش بإعداد خطة شاملة لـ"هزيمة" حركة حماس في قطاع غزة إذا تجددت الحرب، وجاءت تصريحات كاتس بعد تصريح سابق للرئيس ترامب، أمس الأربعاء، بأنه سيدرس السماح للقوات الإسرائيلية باستئناف القتال في قطاع غزة إذا لم تلتزم الحركة باتفاق وقف إطلاق النار.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أنه يأمل بـ"مرحلة سلمية مقبلة في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس"، لكنه شدد على أن شروط ترامب "واضحة جدا".وأضافت: "لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهودًا كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهدًا كبيرًا من أجل إغلاق هذا الملف".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الأربعاء، أنه بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي، تبيّن أن الجثة الرابعة، التي سلمتها حركة حماس إلى إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، "لا تتطابق مع أي شخص من المختطفين الإسرائيليين".وأعلنت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في القطاع.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده 4 توابيت تعود إلى مختطفين، وهي الآن في طريقها إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة. وأضاف أنه يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين.واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

