https://sarabic.ae/20251016/إعلام-مركز-إعادة-إعمار-غزة-يبدأ-عمله-في-الأيام-المقبلة-1106055958.html
إعلام: مركز إعادة إعمار غزة يبدأ عمله في الأيام المقبلة
إعلام: مركز إعادة إعمار غزة يبدأ عمله في الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن مركز تنسيق إعادة إعمار غزة، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره في إسرائيل، والذي سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T06:15+0000
2025-10-16T06:15+0000
2025-10-16T06:15+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89c1d8562da6753e770c45ab7d7069c0.jpg
ونقلت تلك الوسائل عن مسؤولين أمريكيين قولهما إنه "من المتوقع أن يبدأ مركز التنسيق، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره إسرائيل، والذي سيراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عمله في الأيام المقبلة".وأشار المسؤولان إلى أنه من المتوقع أن يكون للقائد نائب أجنبي، يُعادل ضابطًا برتبة نجمتين.وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يُعتبر المركز عنصرا أساسيًا في تنفيذ العمليات اللوجستية الاستثنائية اللازمة لإعادة إعمار غزة وتأمينها بعد عامين من الحرب. وما تزال الولايات المتحدة ودول أخرى تناقش تشكيل قوة أمنية دولية وكيفية عملها داخل القطاع، بالإضافة إلى كيفية توزيع الغذاء والمساعدات الأخرى.وبحسب وسائل الإعلام، أرسل ترامب بالفعل 200 جندي أمريكي لتنسيق العمل الشاق. تتخصص هذه الوحدات العسكرية في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والأمن، وستعمل جنبًا إلى جنب مع ممثلين من الدول الشريكة الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل و"حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في قطاع غزة. وخلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن المحتجزين الإسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.ويوم الاثنين الماضي، وقّع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "المرحلتين الثالثة والرابعة من خطته المكونة من 20 نقطة، قد بدأتا بالفعل"، على حد قوله.إعلام: توافق إسرائيلي على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطينيكاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لهزيمة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب
https://sarabic.ae/20251016/إعلام-إسرائيل-لا-تنوي-بدء-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-قبل-إعادة-جثامين-المحتجزين-1106054916.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745488_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c16a57dd21e1f8dd30d6aba24f394e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
إعلام: مركز إعادة إعمار غزة يبدأ عمله في الأيام المقبلة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن مركز تنسيق إعادة إعمار غزة، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره في إسرائيل، والذي سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، "سيبدأ عمله في الأيام المقبلة".
ونقلت تلك الوسائل عن مسؤولين أمريكيين قولهما إنه "من المتوقع أن يبدأ مركز التنسيق، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره إسرائيل، والذي سيراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عمله في الأيام المقبلة".
وأضاف المسؤولان: "من المتوقع في البداية أن يتولى قيادة المركز، المُكلَّف بتنسيق جهود الأمن والمساعدات وإعادة الإعمار داخل غزة، جنرال أمريكي برتبة ثلاث نجوم، لم يُكشف عن هويته علنًا".
وأشار المسؤولان إلى أنه من المتوقع أن يكون للقائد نائب أجنبي، يُعادل ضابطًا برتبة نجمتين.
ووفقا لهما، فإن المركز لن يُقام في قاعدة عسكرية إسرائيلية، لضمان استمراره مفتوحًا أمام المسؤولين من الدول الأخرى المشاركة في إعادة إعمار غزة.
وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يُعتبر المركز عنصرا أساسيًا في تنفيذ العمليات اللوجستية الاستثنائية اللازمة لإعادة إعمار غزة وتأمينها بعد عامين من الحرب. وما تزال الولايات المتحدة ودول أخرى تناقش تشكيل قوة أمنية دولية وكيفية عملها داخل القطاع، بالإضافة إلى كيفية توزيع الغذاء والمساعدات الأخرى.
وبحسب وسائل الإعلام، أرسل ترامب بالفعل 200 جندي أمريكي لتنسيق العمل الشاق. تتخصص هذه الوحدات العسكرية في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والأمن، وستعمل جنبًا إلى جنب مع ممثلين من الدول الشريكة الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة، لحل الوضع في غزة، والتي كُشف عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة. كما تقترح الوثيقة "عدم مشاركة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، بل نقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه".
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل و"حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في قطاع غزة. وخلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن المحتجزين الإسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.
ويوم الاثنين الماضي، وقّع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "المرحلتين الثالثة والرابعة من خطته المكونة من 20 نقطة، قد بدأتا بالفعل"، على حد قوله.