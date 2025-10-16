إعلام: مركز إعادة إعمار غزة يبدأ عمله في الأيام المقبلة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
https://sarabic.ae/20251016/إعلام-مركز-إعادة-إعمار-غزة-يبدأ-عمله-في-الأيام-المقبلة-1106055958.html
إعلام: مركز إعادة إعمار غزة يبدأ عمله في الأيام المقبلة
إعلام: مركز إعادة إعمار غزة يبدأ عمله في الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن مركز تنسيق إعادة إعمار غزة، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره في إسرائيل، والذي سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، "سيبدأ عمله في الأيام المقبلة".
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
ونقلت تلك الوسائل عن مسؤولين أمريكيين قولهما إنه "من المتوقع أن يبدأ مركز التنسيق، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره إسرائيل، والذي سيراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عمله في الأيام المقبلة".وأشار المسؤولان إلى أنه من المتوقع أن يكون للقائد نائب أجنبي، يُعادل ضابطًا برتبة نجمتين.وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يُعتبر المركز عنصرا أساسيًا في تنفيذ العمليات اللوجستية الاستثنائية اللازمة لإعادة إعمار غزة وتأمينها بعد عامين من الحرب. وما تزال الولايات المتحدة ودول أخرى تناقش تشكيل قوة أمنية دولية وكيفية عملها داخل القطاع، بالإضافة إلى كيفية توزيع الغذاء والمساعدات الأخرى.وبحسب وسائل الإعلام، أرسل ترامب بالفعل 200 جندي أمريكي لتنسيق العمل الشاق. تتخصص هذه الوحدات العسكرية في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والأمن، وستعمل جنبًا إلى جنب مع ممثلين من الدول الشريكة الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل و"حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في قطاع غزة. وخلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن المحتجزين الإسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.ويوم الاثنين الماضي، وقّع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "المرحلتين الثالثة والرابعة من خطته المكونة من 20 نقطة، قد بدأتا بالفعل"، على حد قوله.إعلام: توافق إسرائيلي على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطينيكاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لهزيمة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب
إعلام: مركز إعادة إعمار غزة يبدأ عمله في الأيام المقبلة

© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن مركز تنسيق إعادة إعمار غزة، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره في إسرائيل، والذي سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، "سيبدأ عمله في الأيام المقبلة".
ونقلت تلك الوسائل عن مسؤولين أمريكيين قولهما إنه "من المتوقع أن يبدأ مركز التنسيق، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره إسرائيل، والذي سيراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عمله في الأيام المقبلة".

وأضاف المسؤولان: "من المتوقع في البداية أن يتولى قيادة المركز، المُكلَّف بتنسيق جهود الأمن والمساعدات وإعادة الإعمار داخل غزة، جنرال أمريكي برتبة ثلاث نجوم، لم يُكشف عن هويته علنًا".

وأشار المسؤولان إلى أنه من المتوقع أن يكون للقائد نائب أجنبي، يُعادل ضابطًا برتبة نجمتين.

ووفقا لهما، فإن المركز لن يُقام في قاعدة عسكرية إسرائيلية، لضمان استمراره مفتوحًا أمام المسؤولين من الدول الأخرى المشاركة في إعادة إعمار غزة.

وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يُعتبر المركز عنصرا أساسيًا في تنفيذ العمليات اللوجستية الاستثنائية اللازمة لإعادة إعمار غزة وتأمينها بعد عامين من الحرب. وما تزال الولايات المتحدة ودول أخرى تناقش تشكيل قوة أمنية دولية وكيفية عملها داخل القطاع، بالإضافة إلى كيفية توزيع الغذاء والمساعدات الأخرى.
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
إعلام: إسرائيل لا تنوي بدء المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل إعادة جثامين المحتجزين
05:39 GMT
وبحسب وسائل الإعلام، أرسل ترامب بالفعل 200 جندي أمريكي لتنسيق العمل الشاق. تتخصص هذه الوحدات العسكرية في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والأمن، وستعمل جنبًا إلى جنب مع ممثلين من الدول الشريكة الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة، لحل الوضع في غزة، والتي كُشف عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة. كما تقترح الوثيقة "عدم مشاركة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، بل نقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل و"حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في قطاع غزة. وخلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن المحتجزين الإسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.
ويوم الاثنين الماضي، وقّع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "المرحلتين الثالثة والرابعة من خطته المكونة من 20 نقطة، قد بدأتا بالفعل"، على حد قوله.
إعلام: توافق إسرائيلي على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني
كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لهزيمة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب
