إعلام: مركز إعادة إعمار غزة يبدأ عمله في الأيام المقبلة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن مركز تنسيق إعادة إعمار غزة، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره في إسرائيل، والذي سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق... 16.10.2025

ونقلت تلك الوسائل عن مسؤولين أمريكيين قولهما إنه "من المتوقع أن يبدأ مركز التنسيق، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره إسرائيل، والذي سيراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عمله في الأيام المقبلة".وأشار المسؤولان إلى أنه من المتوقع أن يكون للقائد نائب أجنبي، يُعادل ضابطًا برتبة نجمتين.وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يُعتبر المركز عنصرا أساسيًا في تنفيذ العمليات اللوجستية الاستثنائية اللازمة لإعادة إعمار غزة وتأمينها بعد عامين من الحرب. وما تزال الولايات المتحدة ودول أخرى تناقش تشكيل قوة أمنية دولية وكيفية عملها داخل القطاع، بالإضافة إلى كيفية توزيع الغذاء والمساعدات الأخرى.وبحسب وسائل الإعلام، أرسل ترامب بالفعل 200 جندي أمريكي لتنسيق العمل الشاق. تتخصص هذه الوحدات العسكرية في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والأمن، وستعمل جنبًا إلى جنب مع ممثلين من الدول الشريكة الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل و"حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في قطاع غزة. وخلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن المحتجزين الإسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.ويوم الاثنين الماضي، وقّع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "المرحلتين الثالثة والرابعة من خطته المكونة من 20 نقطة، قد بدأتا بالفعل"، على حد قوله.

