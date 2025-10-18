https://sarabic.ae/20251018/الأونروا-وضعنا-خططا-لاستئناف-العملية-التعليمية-في-قطاع-غزة-1106145244.html

"الأونروا": وضعنا خططا لاستئناف العملية التعليمية في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، أن "أطفال غزة حرموا من مدارسهم فترة طويلة جدا"، مشيرة إلى أنها وضعت خططا لاستئناف العملية... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت "الأونروا"، في بيان لها، إن "أكثر من 8 آلاف معلم ومعلمة على استعداد لمساعدة الأطفال على العودة إلى المدارس في غزة"، مشيرا إلى أن الوكالة هي أكبر منظمة إنسانية في غزة ويجب السماح لها بأداء عملها دون عوائق.وكانت "الأونروا" قد أعلنت، أمس الخميس، أن لديها مخزونًا من الغذاء خارج قطاع غزة يكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر، في ظل الحاجة الإنسانية الملحة.وأكدت الوكالة أن فرقها جاهزة لتوصيل هذه المساعدات على الفور.وأضافت "الأونروا"، عبر منصة "إكس"، أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تواصل منع إدخال أي إمدادات إلى غزة منذ أكثر من سبعة أشهر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعرقل جهود الإغاثة.وناشدت الوكالة السماح بتدفق المساعدات بشكل عاجل وبكامل الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.

