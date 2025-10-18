"هدية من الله" لأبناء غزة بوزن 2 طن.. وغضب في إسرائيل... فيديو
© Photo / xهدية من الله لأبناء غزة بوزن 2 طن.. وغضب في إسرائيل
© Photo / x
شهد شاطئ خان يونس جنوبي قطاع غزة، أمس الجمعة، مشهدًا استثنائيًا أثار الدهشة والفرح بين السكان، بعدما تمكّن عدد من الصيادين من اصطياد سمكة ضخمة من فصيلة القروش يُقدّر طولها بنحو 10 أمتار ووزنها يقارب طنين.
وتجمع المئات من أهالي المدينة حول السمكة العملاقة التي وصفها بعضهم بـ"الحوت"، معتبرين إياها رزقا من الله في ظل الحصار والمعاناة التي يعيشها القطاع، حيث بادر الصيادون إلى توزيع لحمها على الأهالي وسط أجواء من الفرح الشعبي.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر عملية تقطيع السمكة وتوزيع لحمها، فيما عبّر كثير من النشطاء عن امتنانهم لما وصفوه بـ"رزق غير متوقّع"، وكتب أحدهم: "غريبة ولا مش غريبة، المهم راح تتاكل.. الشعب مشتاق للحوم".
على شاطئ بحر خان يونس سمكة واحدة وآلاف البشر— د. فايز أبو شمالة (@FayezShamm18239) October 17, 2025
رغم الحصار الإسرائيلي، فقد أرسل الله إلى النازحين في مواصي خان يونس سمكة غريبة عجيبة من فصيلة سمك القرش
السمكة تزن 2 طن، وبطول 10 أمتار pic.twitter.com/ZA3fVgcQOG
غير أن الحدث لم يخلُ من الجدل، إذ علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الصور المتداولة، زاعمة أن "الغزيين مزقوا حوتا جانحا في عمل قاس لا حدود له"، في محاولة لتصوير الفلسطينيين على أنهم "منتهكون للبيئة".
وأثارت التغريدة الإسرائيلية موجة غضب وانتقادات حادّة على منصّات التواصل، حيث ردّ ناشطون وصحفيون من مختلف الدول على ما وصفوه بـ"نفاق إسرائيلي فجّ".
وقال الصحفي الإيرلندي جيمس توريش: "أنتم من قصف عشرات الآلاف من المدنيين، فلا تتحدثوا عن القسوة"، فيما كتبت المدونة الألمانية سابين: "أنتم الذين تركتم الغزيين يجوعون، ثم تلومونهم على صيد سمكة؟"، مضيفة أن سياسة التجويع "لا تؤثر في المقاومة بل في المدنيين الأبرياء".