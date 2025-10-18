"هدية من الله" لأبناء غزة بوزن 2 طن.. وغضب في إسرائيل... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
https://sarabic.ae/20251018/هدية-من-الله-لأبناء-غزة-بوزن-2-طن-وغضب-في-إسرائيل-فيديو-1106143770.html
"هدية من الله" لأبناء غزة بوزن 2 طن.. وغضب في إسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد شاطئ خان يونس جنوبي قطاع غزة، أمس الجمعة، مشهدًا استثنائيًا أثار الدهشة والفرح بين السكان، بعدما تمكّن عدد من الصيادين من اصطياد سمكة ضخمة من فصيلة القروش... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T08:46+0000
2025-10-18T08:46+0000
غزة
وسائط متعددة
قطاع غزة
نادي الفيديو
سمكة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/12/1106143853_0:130:395:352_1920x0_80_0_0_e3deb319ec647767d5caf237f788baeb.png
وتجمع المئات من أهالي المدينة حول السمكة العملاقة التي وصفها بعضهم بـ"الحوت"، معتبرين إياها رزقا من الله في ظل الحصار والمعاناة التي يعيشها القطاع، حيث بادر الصيادون إلى توزيع لحمها على الأهالي وسط أجواء من الفرح الشعبي.غير أن الحدث لم يخلُ من الجدل، إذ علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الصور المتداولة، زاعمة أن "الغزيين مزقوا حوتا جانحا في عمل قاس لا حدود له"، في محاولة لتصوير الفلسطينيين على أنهم "منتهكون للبيئة".وقال الصحفي الإيرلندي جيمس توريش: "أنتم من قصف عشرات الآلاف من المدنيين، فلا تتحدثوا عن القسوة"، فيما كتبت المدونة الألمانية سابين: "أنتم الذين تركتم الغزيين يجوعون، ثم تلومونهم على صيد سمكة؟"، مضيفة أن سياسة التجويع "لا تؤثر في المقاومة بل في المدنيين الأبرياء".مشهد بطولي... شاب يغامر بحياته لنجدة سائق سيارة تغرقكلب يتمسك بسياج ليتجنب الانجراف بفعل التيار في المكسيك.. فيديو
غزة, قطاع غزة, نادي الفيديو, سمكة, أخبار العالم الآن
"هدية من الله" لأبناء غزة بوزن 2 طن.. وغضب في إسرائيل... فيديو

08:46 GMT 18.10.2025
© Photo / xهدية من الله لأبناء غزة بوزن 2 طن.. وغضب في إسرائيل
هدية من الله لأبناء غزة بوزن 2 طن.. وغضب في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
شهد شاطئ خان يونس جنوبي قطاع غزة، أمس الجمعة، مشهدًا استثنائيًا أثار الدهشة والفرح بين السكان، بعدما تمكّن عدد من الصيادين من اصطياد سمكة ضخمة من فصيلة القروش يُقدّر طولها بنحو 10 أمتار ووزنها يقارب طنين.
وتجمع المئات من أهالي المدينة حول السمكة العملاقة التي وصفها بعضهم بـ"الحوت"، معتبرين إياها رزقا من الله في ظل الحصار والمعاناة التي يعيشها القطاع، حيث بادر الصيادون إلى توزيع لحمها على الأهالي وسط أجواء من الفرح الشعبي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر عملية تقطيع السمكة وتوزيع لحمها، فيما عبّر كثير من النشطاء عن امتنانهم لما وصفوه بـ"رزق غير متوقّع"، وكتب أحدهم: "غريبة ولا مش غريبة، المهم راح تتاكل.. الشعب مشتاق للحوم".

غير أن الحدث لم يخلُ من الجدل، إذ علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الصور المتداولة، زاعمة أن "الغزيين مزقوا حوتا جانحا في عمل قاس لا حدود له"، في محاولة لتصوير الفلسطينيين على أنهم "منتهكون للبيئة".
وأثارت التغريدة الإسرائيلية موجة غضب وانتقادات حادّة على منصّات التواصل، حيث ردّ ناشطون وصحفيون من مختلف الدول على ما وصفوه بـ"نفاق إسرائيلي فجّ".
وقال الصحفي الإيرلندي جيمس توريش: "أنتم من قصف عشرات الآلاف من المدنيين، فلا تتحدثوا عن القسوة"، فيما كتبت المدونة الألمانية سابين: "أنتم الذين تركتم الغزيين يجوعون، ثم تلومونهم على صيد سمكة؟"، مضيفة أن سياسة التجويع "لا تؤثر في المقاومة بل في المدنيين الأبرياء".
مشهد بطولي... شاب يغامر بحياته لنجدة سائق سيارة تغرق
كلب يتمسك بسياج ليتجنب الانجراف بفعل التيار في المكسيك.. فيديو
