مشهد بطولي... شاب يغامر بحياته لنجدة سائق سيارة تغرق

في مشهد يحبس الأنفاس، تحولت حادثة سقوط سيارة في نهر بمدينة تايتشو شرقي الصين إلى قصة إنسانية مؤثرة، بطلاها سائق محاصر في الماء، ورجل قرر أن يواجه الخطر دون تردد.
وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، فقد سقطت سيارة بشكل مفاجئ في مجرى نهر، وسط ذهول المارة. ورغم أن أبواب السيارة كانت مغلقة بإحكام، مما صعب من عملية الإنقاذ، لم يتردد أحد الشبان بالنزول إلى النهر لإنقاذ سيارة السيارة.ووسط لحظات حرجة، تمكن الشاب من سحب السائق إلى بر الأمان، قبل أن تغمر المياه السيارة بالكامل، وقد أثار مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، بسبب الموقف البطولي الذي قام به الشاب.
في مشهد يحبس الأنفاس، تحولت حادثة سقوط سيارة في نهر بمدينة تايتشو شرقي الصين إلى قصة إنسانية مؤثرة، بطلاها سائق محاصر في الماء، ورجل قرر أن يواجه الخطر دون تردد.
وبحسب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، فقد سقطت سيارة بشكل مفاجئ في مجرى نهر، وسط ذهول المارة. ورغم أن أبواب السيارة كانت مغلقة بإحكام، مما صعب من عملية الإنقاذ، لم يتردد أحد الشبان بالنزول إلى النهر لإنقاذ سائق السيارة.
وأظهر المقطع كيف اندفع الشاب بشجاعة لإخراج سائق السيارة التي كانت تغرق وأبوابها مغلقة بإحكام، ما دفع الشاب إلى كسر فتحة السقف التي كانت السبيل الوحيد للوصول إلى السائق المحتجز بداخلها.
ووسط لحظات حرجة، تمكن الشاب من سحب السائق إلى بر الأمان، قبل أن تغمر المياه السيارة بالكامل، وقد أثار مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، بسبب الموقف البطولي الذي قام به الشاب.