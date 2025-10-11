عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دب ينقض على سيدة أثناء سيرها في الشارع... فيديو
وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة انقضاض الدب على السيدة البالغة من العمر 82 عاما، على بُعد نحو 100 متر فقط من محطة قطار في وسط اليابان، ورغم الهجوم المفاجئ، تمكنت السيدة من النجاة بأعجوبة، مكتفية بخدوش طفيفة في وجهها.وأسفر الحادث عن إصابة رجلين يبلغان من العمر 69 و76 عاما بجروح طفيفة، دون وقوع وفيات، بحسب وسائل إعلام غربية.وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد ضحايا هجمات الدببة في اليابان هذا العام إلى 7 أشخاص، وهو أعلى رقم يُسجل منذ بدء توثيق هذه البيانات عام 2006.ويرى الخبراء أن تزايد ظهور الدببة في المناطق الحضرية يعود إلى تراجع مصادر الغذاء الطبيعية في الجبال نتيجة لتغير المناخ، ما يدفعها للنزول بحثًا عن الطعام في المناطق السكنية.ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة التي شهدتها اليابان في الآونة الأخيرة، من بينها إصابة مزارع في العشرينيات من عمره في محافظة أكيتا الشمالية، وهجوم آخر تعرض له سائح إسباني بالقرب من قرية شيراكوا السياحية.
تحولت نزهة صباحية لسيدة يابانية مسنة إلى لحظات مرعبة بعد أن هاجمها دبٌ ضخمٌ، في حادثة جديدة تشهدها البلاد هذا العام.
وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة انقضاض الدب على السيدة البالغة من العمر 82 عاما، على بُعد نحو 100 متر فقط من محطة قطار في وسط اليابان، ورغم الهجوم المفاجئ، تمكنت السيدة من النجاة بأعجوبة، مكتفية بخدوش طفيفة في وجهها.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من حادثة أخرى أثارت الذعر في مدينة نوماتا، حين اقتحم دب قسم "السوشي" في أحد محال التسوق الكبرى، بينما كان نحو 40 زبونا داخل المتجر.

وأسفر الحادث عن إصابة رجلين يبلغان من العمر 69 و76 عاما بجروح طفيفة، دون وقوع وفيات، بحسب وسائل إعلام غربية.

وقال مدير المتجر إن الدب لم يكن مهتما بالطعام، موضحا: "دخل المتجر على ما يبدو بالخطأ، ثم حاول الخروج دون جدوى، ما جعله مضطربا، وبعد إخلاء الزبائن، تمكن في النهاية من مغادرة المكان بأمان".

وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد ضحايا هجمات الدببة في اليابان هذا العام إلى 7 أشخاص، وهو أعلى رقم يُسجل منذ بدء توثيق هذه البيانات عام 2006.
ويرى الخبراء أن تزايد ظهور الدببة في المناطق الحضرية يعود إلى تراجع مصادر الغذاء الطبيعية في الجبال نتيجة لتغير المناخ، ما يدفعها للنزول بحثًا عن الطعام في المناطق السكنية.
ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة التي شهدتها اليابان في الآونة الأخيرة، من بينها إصابة مزارع في العشرينيات من عمره في محافظة أكيتا الشمالية، وهجوم آخر تعرض له سائح إسباني بالقرب من قرية شيراكوا السياحية.
