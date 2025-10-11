https://sarabic.ae/20251011/دب-ينقض-على-سيدة-أثناء-سيرها-في-الشارع-فيديو-1105879519.html

تحولت نزهة صباحية لسيدة يابانية مسنة إلى لحظات مرعبة بعد أن هاجمها دبٌ ضخمٌ، في حادثة جديدة تشهدها البلاد هذا العام. 11.10.2025

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة انقضاض الدب على السيدة البالغة من العمر 82 عاما، على بُعد نحو 100 متر فقط من محطة قطار في وسط اليابان، ورغم الهجوم المفاجئ، تمكنت السيدة من النجاة بأعجوبة، مكتفية بخدوش طفيفة في وجهها.وأسفر الحادث عن إصابة رجلين يبلغان من العمر 69 و76 عاما بجروح طفيفة، دون وقوع وفيات، بحسب وسائل إعلام غربية.وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد ضحايا هجمات الدببة في اليابان هذا العام إلى 7 أشخاص، وهو أعلى رقم يُسجل منذ بدء توثيق هذه البيانات عام 2006.ويرى الخبراء أن تزايد ظهور الدببة في المناطق الحضرية يعود إلى تراجع مصادر الغذاء الطبيعية في الجبال نتيجة لتغير المناخ، ما يدفعها للنزول بحثًا عن الطعام في المناطق السكنية.ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة التي شهدتها اليابان في الآونة الأخيرة، من بينها إصابة مزارع في العشرينيات من عمره في محافظة أكيتا الشمالية، وهجوم آخر تعرض له سائح إسباني بالقرب من قرية شيراكوا السياحية.

