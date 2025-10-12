https://sarabic.ae/20251012/كلب-يتمسك-بسياج-ليتجنب-الانجراف-بفعل-التيار-في-المكسيك-فيديو-1105896042.html
كلب يتمسك بسياج ليتجنب الانجراف بفعل التيار في المكسيك.. فيديو
سبوتنيك عربي
التُقط مشهد مؤثر لكلب أسود صغير يكافح التيار الهائج، محاولا تفادي انجرافا شهدته ولاية فيراكروز المكسيكية بعد هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847659_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_392346b42017542681239f2b60beb28c.jpg
وانتشر مقطع فيديو يُظهر لحظة تمسك كلب بسياج ليتجنب الانجراف بفعل التيار المائي في المكسيك مثيرا موجة من التعاطف بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح العديد من المعلقين أن الكلب أُنقذ وهو الآن بأمان بفضل جهود السكان المحليين في المكسيك.وكان ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا مصرعهم في المكسيك، إثر فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، عقب هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.ووفقًا لهيئة الحماية المدنية في البلاد، شهدت 31 ولاية من أصل 32 ولاية، هطول أمطار غزيرة، فيما اعتُبرت ولايات فيراكروز شرقًا، وكويريتارو وهيدالغو في الوسط، وسان لويس بوتوسي في الشمال الأوسط، من أكثر المناطق تضررًا.
التُقط مشهد مؤثر لكلب أسود صغير يكافح التيار الهائج، محاولا تفادي انجرافا شهدته ولاية فيراكروز المكسيكية بعد هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين.
وانتشر مقطع فيديو يُظهر لحظة تمسك كلب بسياج ليتجنب الانجراف بفعل التيار المائي في المكسيك مثيرا موجة من التعاطف بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح العديد من المعلقين أن الكلب أُنقذ وهو الآن بأمان بفضل جهود السكان المحليين في المكسيك.
وكان ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا مصرعهم في المكسيك، إثر فيضانات وانهيارات أرضية
اجتاحت المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، عقب هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.
ووفقًا لهيئة الحماية المدنية في البلاد، شهدت 31 ولاية من أصل 32 ولاية، هطول أمطار غزيرة، فيما اعتُبرت ولايات فيراكروز شرقًا، وكويريتارو وهيدالغو في الوسط، وسان لويس بوتوسي في الشمال الأوسط، من أكثر المناطق تضررًا.