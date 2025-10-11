عربي
https://sarabic.ae/20251011/مصرع-37-شخصا-في-المكسيك-جراء-فيضانات-وانهيارات-أرضية-فيديو-1105889199.html
مصرع 37 شخصا في المكسيك جراء فيضانات وانهيارات أرضية... فيديو
مصرع 37 شخصا في المكسيك جراء فيضانات وانهيارات أرضية... فيديو
سبوتنيك عربي
لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم في المكسيك، إثر فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، عقب هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.
مصرع 37 شخصا في المكسيك جراء فيضانات وانهيارات أرضية... فيديو

لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم في المكسيك، إثر فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، عقب هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.
وأوضحت السلطات المكسيكية أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها لإجلاء المتضررين، في وقت تم فيه نشر آلاف الجنود لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم جهود الإغاثة.

ووفقًا لهيئة الحماية المدنية في البلاد، شهدت 31 ولاية من أصل 32 ولاية، هطول أمطار غزيرة، فيما اعتُبرت ولايات فيراكروز شرقًا، وكويريتارو وهيدالغو في الوسط، وسان لويس بوتوسي في الشمال الأوسط، من أكثر المناطق تضررًا.

عشرات القتلى في النيبال بسبب الفيضانات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
عشرات القتلى في النيبال بسبب الفيضانات..فيديو
5 أكتوبر, 21:50 GMT
وسُجلت 16 حالة وفاة في ولاية هيدالغو إلى جانب تضرر نحو ألف منزل، فيما أُعلنت وفاة 5 أشخاص وفقدان 11 آخرين في ولاية بويبلا، كما لقي فتى مصرعه في فيراكروز، وتوفي ضابط شرطة في كويريتارو.

وفي تعليق لها على منصة "إكس"، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، إنها عقدت اجتماعات مع المسؤولين المحليين وأعضاء الحكومة، مؤكدة أن العمل جارٍ لدعم السكان المتضررين، وإعادة فتح الطرق، واستعادة التيار الكهربائي.

من جانبه، أعلن الجيش المكسيكي أنه سيبدأ بتوزيع المساعدات والإمدادات الضرورية في المناطق الأكثر تضررًا.
