مصرع 37 شخصا في المكسيك جراء فيضانات وانهيارات أرضية... فيديو
11.10.2025
وأوضحت السلطات المكسيكية أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها لإجلاء المتضررين، في وقت تم فيه نشر آلاف الجنود لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم جهود الإغاثة.وسُجلت 16 حالة وفاة في ولاية هيدالغو إلى جانب تضرر نحو ألف منزل، فيما أُعلنت وفاة 5 أشخاص وفقدان 11 آخرين في ولاية بويبلا، كما لقي فتى مصرعه في فيراكروز، وتوفي ضابط شرطة في كويريتارو.من جانبه، أعلن الجيش المكسيكي أنه سيبدأ بتوزيع المساعدات والإمدادات الضرورية في المناطق الأكثر تضررًا.
وأوضحت السلطات المكسيكية أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها لإجلاء المتضررين، في وقت تم فيه نشر آلاف الجنود لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم جهود الإغاثة.
ووفقًا لهيئة الحماية المدنية في البلاد، شهدت 31 ولاية من أصل 32 ولاية، هطول أمطار غزيرة، فيما اعتُبرت ولايات فيراكروز شرقًا، وكويريتارو وهيدالغو في الوسط، وسان لويس بوتوسي في الشمال الأوسط، من أكثر المناطق تضررًا.
وسُجلت 16 حالة وفاة في ولاية هيدالغو إلى جانب تضرر نحو ألف منزل، فيما أُعلنت وفاة 5 أشخاص وفقدان 11 آخرين في ولاية بويبلا، كما لقي فتى مصرعه في فيراكروز، وتوفي ضابط شرطة في كويريتارو.
وفي تعليق لها على منصة "إكس"، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، إنها عقدت اجتماعات مع المسؤولين المحليين وأعضاء الحكومة، مؤكدة أن العمل جارٍ لدعم السكان المتضررين، وإعادة فتح الطرق، واستعادة التيار الكهربائي.
من جانبه، أعلن الجيش المكسيكي أنه سيبدأ بتوزيع المساعدات والإمدادات الضرورية في المناطق الأكثر تضررًا.