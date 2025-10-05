عشرات القتلى في النيبال بسبب الفيضانات..فيديو
21:50 GMT 05.10.2025 (تم التحديث: 21:52 GMT 05.10.2025)
شهدت نيبال خلال اليومين الماضيين موجة من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية أودت بحياة ما لا يقل عن 52 شخصًا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وأدت الأمطار الغزيرة منذ الجمعة إلى مقتل 52 شخصا على الأقل، من بينهم 37 في إقليم ايلام بشرق البلاد، بحسب حصيلة جديدة أوردتها وسائل إعلام محلية.
وأشارت إلى إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا آخرين، وإنقاذ 187 شخصا، في حين لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين. وأعلنت السلطات في إقليم إيلام أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى المناطق المنكوبة.
Massive Floods in Nepal 🚨— Globally Pop (@GloballyPop) October 5, 2025
47 Died
9 Missing
Heavy rains from 3 Days triggered landslides and flash floods blocking roads, washing away Bridges in Kathmandu, Koshi Province and llam District.
Video 📷
Prayers for Everyone ❤️🙏 #NepalFloods #Rains #KPOliSharma pic.twitter.com/iqBjGlZCqh
وأضافت: "إن الطرق مقطوعة، وبعض المناطق يصعب جدا الوصول اليها"، مشيرة إلى "تعليق عمليات البحث خلال الليل".
وفاضت البحيرات والأنهر بسبب الأمطار في العاصمة كاتماندو، وتم تخصيص مروحيات ومراكب لإجلاء المنكوبين.
وأصدرت السلطات النيبالية تحذيرا من هطول أمطار غزيرة من 4 إلى 6 أكتوبر، وأغلقت الطرق السريعة الرئيسية مؤقتًا. كما عُلّقت جميع الرحلات الجوية الداخلية في اليوم نفسه.
ويلقى المئات حتفهم سنويا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال التي تغلب عليها الطبيعة الجبلية، وذلك خلال موسم الرياح الموسمية الذي يبدأ عادة في منتصف يونيو/حزيران ويستمر حتى منتصف سبتمبر/أيلول.