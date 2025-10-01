https://sarabic.ae/20251001/وزير-الخارجية-المصري-سد-النهضة-كارثة-على-بلادنا-في-حالة-واحدة-1105500108.html

وزير الخارجية المصري: سد النهضة كارثة على بلادنا في حالة واحدة

وزير الخارجية المصري: سد النهضة كارثة على بلادنا في حالة واحدة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، أن الطريق التفاوضي مع إثيوبيا بشأن مشروع السد وصل إلى جمود كامل وطريق مسدود. 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T13:43+0000

2025-10-01T13:43+0000

2025-10-01T13:43+0000

أخبار سد النهضة الإثيوبي

أخبار السودان اليوم

مصر

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104646059_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_71f4752eded710b09cf99b5d537c2af6.jpg

وجاءت تصريحات عبد العاطي في مقابلة مع قناة "الحدث"، اليوم الأربعاء، نقلتها صحيفة "الشروق"، أكد خلاها أن طريق التفاوض وصل إلى نهايته، ومصر تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها الوجودية وحقوقها المائية بكل السبل والأدوات إذا تعرضت هذه المصالح لأي تهديد أو ضرر. وأوضح الوزير المصري، أن "المشكلة الخطيرة تكمن في حالة موسم الجفاف الممتد، وتتعرض منطقة حوض النيل كل 70 سنة إلى جفاف ممتد يتراوح بين خمس وسبع سنوات".وتابع عبد العاطي: "هذا سيكون كارثة على مصر والسودان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يتعلق بتشغيل السد".وشدد وزير الخارجية المصري على أن عدم التنسيق في تشغيل سد النهضة أدى إلى فيضانات مروعة بالسودان في الفترة الأخيرة، موضحا أن نهر النيل مجرى مائي عابر للحدود وليس نهرا خاضعا للسيادة الإثيوبية.وأشار إلى أنه لا يمكن فعل أي إنشاءات من قِبل دول الحوض الجنوبي أي دولة المنبع بما يؤثر على دولتي المصب دون التشاور المسبق.وفي قت سابق، وجهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي".وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".يأتي خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.

https://sarabic.ae/20250921/ترامب-يعتبر-سد-النهضة-الإثيوبي-مشكلة-كبيرة-1105096851.html

أخبار سد النهضة الإثيوبي

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار السودان اليوم, مصر, العالم العربي, الأخبار