رئيس الوزراء الإثيوبي يدشن رسميا سد "النهضة"
افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين. 09.09.2025, سبوتنيك عربي
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مراسم الافتتاح شارك فيها عدد من القادة الأفارقة، أبرزهم الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.كما حضر الافتتاح قيادات إثيوبية رفيعة ومسؤولين في البرلمان ومجلس الاتحاد، إضافة إلى قادة عسكريين على رأسهم رئيس أركان الجيش المارشال برهانو جولا، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.ويعد سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، تقول الحكومة الإثيوبية أن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.
