https://sarabic.ae/20250921/ترامب-يعتبر-سد-النهضة-الإثيوبي-مشكلة-كبيرة-1105096851.html

ترامب يعتبر سد النهضة الإثيوبي "مشكلة كبيرة"

سبوتنيك عربي

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا عن سد النهضة الإثيوبي، الذي تم افتتاحه رسميا خلال الشهر الجاري. 21.09.2025, سبوتنيك عربي

دونالد ترامب

أخبار سد النهضة الإثيوبي

مصر

أخبار إثيوبيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_912d8771416f386de3832b007c4d18e4.jpg

وقال ترامب، اليوم الأحد، في كلمته بولاية فرجينيا الأمريكية، في حفل العشاء السنوي الرابع لمؤسسي معهد "أمريكان كورنرستون": "لقد بنت إثيوبيا سدًا يبدو أنه الأكبر في العالم، وهو يؤثر على وصول المياه إلى نهر النيل، وأقول إن ذلك مشكلة كبيرة".وكان ترامب، صرح في شهر يوليو/ تموز الماضي، بأن سد النهضة الإثيوبي بُني "بأموال أمريكية، إلى حد كبير"، وهو ما نفته نائبة الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق مشروع السد فقرت تامرو، التي أكدت أن مشروع سد النهضة بُني "بدعم من الحكومة والشعب"، مؤكدة أنه "لم يُدرّ أي دخل من القروض أو المساعدات الأجنبية على مدى السنوات الـ14 الماضية على السد".وحثّت تامرو، الحكومة الإثيوبية على معالجة الادعاءات الأمريكية المتكررة من خلال "إجراءات دبلوماسية بعيدة النظر ومدروسة بعناية"، وفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.وفي سبتمبر/ أيلول 2025، افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إلى أن مراسم الافتتاح شارك فيها عدد من القادة الأفارقة، أبرزهم الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.كما حضر الافتتاح قيادات إثيوبية رفيعة ومسؤولين في البرلمان ومجلس الاتحاد، إضافة إلى قادة عسكريين على رأسهم رئيس أركان الجيش المارشال برهانو جولا، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.

أخبار سد النهضة الإثيوبي

مصر

دونالد ترامب, أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار إثيوبيا, العالم