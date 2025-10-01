عربي
القوات الروسية تحرر فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وتتقدم على محاور عدة - وزارة الدفاع
60
النيل يفيض لليوم السادس.. وتحذير من انهيار سد الروصيرص... فيديو

08:35 GMT 01.10.2025 (تم التحديث: 08:36 GMT 01.10.2025)
© AP Photo / Amr Nabilنهر النيل
نهر النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
تواصل فيضانات نهر النيل اجتياح مناطق واسعة في السودان لليوم السادس على التوالي، مخلفةً أضراراً كبيرة في الأراضي الزراعية والقرى على ضفاف النيل الأزرق وشمال الخرطوم.
وحذّر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، من مخاطر استمرار التصريف العالي من سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى احتمال انهيار سد الروصيرص السوداني إذا استمر الوضع الحالي.
وفي منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح شراقي أن كمية المياه المُصرَّفة من سد النهضة انخفضت قليلاً أمس الثلاثاء إلى 633 مليون متر مكعب يومياً، مقارنة بـ750 مليون متر مكعب، لكنها تظل أعلى بكثير من الإيراد الطبيعي (300 مليون متر مكعب).
وأشار إلى أن منسوب النيل عند الخرطوم بلغ 17.23 متراً، متجاوزاً مستوى الفيضان بـ73 سنتيمتراً، لكنه أقل من الرقم القياسي المسجل في سبتمبر 2020 (17.66 متراً).

تهديد سد الروصيرص

كشفت صور فضائية عن غمر المياه لأراضٍ زراعية وقرى على امتداد النيل الأزرق والنيل الرئيسي شمال الخرطوم. وحذّر شراقي من أن استمرار التصريف العالي من سد النهضة لأسبوع آخر قد يعرّض سد الروصيرص لخطر الانهيار، ما لم ينخفض التصريف تدريجياً حتى تصل بحيرة السد إلى مستوى التخزين الطبيعي (638 متراً)، مع الإبقاء على هامش أمان بمترين للطوارئ.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
وزير الخارجية المصري: إثيوبيا متوهمة أننا سننسى حقوقنا في مياه النيل
28 سبتمبر, 06:18 GMT

"جزيرة عائمة" في الخرطوم

وثّقت بعض الكاميرات، الأوضاع المأساوية في حي الشقيلاب بجنوب الخرطوم، حيث تحوّل الحي إلى "جزيرة عائمة" بعد أن غمرت المياه الشوارع والساحات.
أصبح التنقل بين المنازل يعتمد على القوارب الصغيرة، وسط تحديات كبيرة يواجهها السكان في بناء حواجز ترابية لصد المياه. السكان عبّروا عن مخاوفهم من استمرار ارتفاع المنسوب وتفاقم الأضرار.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
تدفقات غير مسبوقة لمياه النيل تجبر السودان على فتح السدود باتجاه مصر
13 سبتمبر, 09:31 GMT

دور السد العالي

أكد شراقي أن السد العالي في مصر يتعامل بكفاءة مع مياه الفيضان القادمة من السودان ومن سد النهضة منذ أوائل سبتمبر، إلى جانب مصادر أخرى، مما يخفف بعض الضغط على المناطق المتضررة.

أسباب غير مسبوقة

يُشار إلى أن منسوب النيل عادةً ما يرتفع في الصيف، ليبلغ ذروته بين أغسطس ومنتصف سبتمبر. لكن هذا العام، يُعزى الارتفاع غير المسبوق إلى الامتلاء الكامل لسد النهضة، وفقاً لخبراء، مما زاد من حدة الفيضانات في السودان.
