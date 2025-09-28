عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250928/وزير-الخارجية-المصري-إثيوبيا-متوهمة-أننا-سننسى-حقوقنا-في-مياه-النيل-1105361208.html
وزير الخارجية المصري: إثيوبيا متوهمة أننا سننسى حقوقنا في مياه النيل
وزير الخارجية المصري: إثيوبيا متوهمة أننا سننسى حقوقنا في مياه النيل
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس السبت، أشار عبد العاطي إلى أن التجارب أثبتت أن الإجراءات الأحادية تعمق الأزمات وتفاقم الفجوات.وأضاف أن "إثيوبيا خالفت القانون الدولي، وفرضت الأمر الواقع عبر سياساتها الأحادية التي تهدد الاستقرار في القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي، معلنة انتهاء بناء سد النهضة الخاص بها، متوهمة أن مصر ستتخلى عن حقوقها ومصالحها في النيل"، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.وختم بالقول إن "مصر قادرة على حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي".وفي سبتمبر/ أيلول 2025، افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إلى أن مراسم الافتتاح شارك فيها عدد من القادة الأفارقة، أبرزهم الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.كما حضر الافتتاح قيادات إثيوبية رفيعة ومسؤولون في البرلمان ومجلس الاتحاد، إضافة إلى قادة عسكريين على رأسهم رئيس أركان الجيش المارشال برهانو جولا، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن بلاده تؤمن إيمانا راسخا بأن التعاون هو أساس الاحترام المتبادل والسبيل الوحيد لتحقيق المنافع المشتركة.
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس السبت، أشار عبد العاطي إلى أن التجارب أثبتت أن الإجراءات الأحادية تعمق الأزمات وتفاقم الفجوات.
وأضاف أن "إثيوبيا خالفت القانون الدولي، وفرضت الأمر الواقع عبر سياساتها الأحادية التي تهدد الاستقرار في القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي، معلنة انتهاء بناء سد النهضة الخاص بها، متوهمة أن مصر ستتخلى عن حقوقها ومصالحها في النيل"، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.
وأكد عبد العاطي استعداد مصر لطرح النزاع على آليات القضاء والتحكيم الدولي إذا توافرت النية الصادقة لذلك، محذرا من أن "المماطلة وتهديد حياة ملايين البشر في دول المصب لن يثني مصر عن الدفاع عن حقوقها".
وختم بالقول إن "مصر قادرة على حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
ترامب يعتبر سد النهضة الإثيوبي "مشكلة كبيرة"
21 سبتمبر, 11:40 GMT
وفي سبتمبر/ أيلول 2025، افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إلى أن مراسم الافتتاح شارك فيها عدد من القادة الأفارقة، أبرزهم الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.
كما حضر الافتتاح قيادات إثيوبية رفيعة ومسؤولون في البرلمان ومجلس الاتحاد، إضافة إلى قادة عسكريين على رأسهم رئيس أركان الجيش المارشال برهانو جولا، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
مسؤول مصري سابق يحذر من "كارثة" محتملة تهدد مصر والسودان بسبب سد النهضة
20 سبتمبر, 20:17 GMT
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.
