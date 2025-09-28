https://sarabic.ae/20250928/وزير-الخارجية-المصري-إثيوبيا-متوهمة-أننا-سننسى-حقوقنا-في-مياه-النيل-1105361208.html
وزير الخارجية المصري: إثيوبيا متوهمة أننا سننسى حقوقنا في مياه النيل
وزير الخارجية المصري: إثيوبيا متوهمة أننا سننسى حقوقنا في مياه النيل
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن بلاده تؤمن إيمانا راسخا بأن التعاون هو أساس الاحترام المتبادل والسبيل الوحيد لتحقيق المنافع المشتركة. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T06:18+0000
2025-09-28T06:18+0000
2025-09-28T06:18+0000
مصر
أخبار إثيوبيا
أخبار سد النهضة الإثيوبي
خلافات سد النهضة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_830fbbecd791fbd796330b99bb58dbd2.jpg
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس السبت، أشار عبد العاطي إلى أن التجارب أثبتت أن الإجراءات الأحادية تعمق الأزمات وتفاقم الفجوات.وأضاف أن "إثيوبيا خالفت القانون الدولي، وفرضت الأمر الواقع عبر سياساتها الأحادية التي تهدد الاستقرار في القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي، معلنة انتهاء بناء سد النهضة الخاص بها، متوهمة أن مصر ستتخلى عن حقوقها ومصالحها في النيل"، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.وختم بالقول إن "مصر قادرة على حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي".وفي سبتمبر/ أيلول 2025، افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إلى أن مراسم الافتتاح شارك فيها عدد من القادة الأفارقة، أبرزهم الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.كما حضر الافتتاح قيادات إثيوبية رفيعة ومسؤولون في البرلمان ومجلس الاتحاد، إضافة إلى قادة عسكريين على رأسهم رئيس أركان الجيش المارشال برهانو جولا، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.
https://sarabic.ae/20250921/ترامب-يعتبر-سد-النهضة-الإثيوبي-مشكلة-كبيرة-1105096851.html
https://sarabic.ae/20250920/مسؤول-مصري-سابق-يحذر-من-كارثة-محتملة-تهدد-مصر-والسودان-بسبب-سد-النهضة-1105079216.html
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_51011947a303a35ffa722dca926488a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم العربي
مصر, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم العربي
وزير الخارجية المصري: إثيوبيا متوهمة أننا سننسى حقوقنا في مياه النيل
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن بلاده تؤمن إيمانا راسخا بأن التعاون هو أساس الاحترام المتبادل والسبيل الوحيد لتحقيق المنافع المشتركة.
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس السبت، أشار عبد العاطي إلى أن التجارب أثبتت أن الإجراءات الأحادية تعمق الأزمات وتفاقم الفجوات.
وأضاف أن "إثيوبيا خالفت القانون الدولي، وفرضت الأمر الواقع عبر سياساتها الأحادية التي تهدد الاستقرار في القرن الأفريقي وحوض النيل الشرقي، معلنة انتهاء بناء سد النهضة الخاص بها، متوهمة أن مصر ستتخلى عن حقوقها ومصالحها في النيل"، وفقا لصحيفة
"الأهرام" المصرية.
وأكد عبد العاطي استعداد مصر لطرح النزاع على آليات القضاء والتحكيم الدولي إذا توافرت النية الصادقة لذلك، محذرا من أن "المماطلة وتهديد حياة ملايين البشر في دول المصب لن يثني مصر عن الدفاع عن حقوقها".
وختم بالقول إن "مصر قادرة على حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي".
وفي سبتمبر/ أيلول 2025، افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي
آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إلى أن مراسم الافتتاح شارك فيها عدد من القادة الأفارقة، أبرزهم الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.
كما حضر الافتتاح قيادات إثيوبية رفيعة ومسؤولون في البرلمان ومجلس الاتحاد، إضافة إلى قادة عسكريين على رأسهم رئيس أركان الجيش المارشال برهانو جولا، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع
بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية
إن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.