https://sarabic.ae/20250913/تدفقات-غير-مسبوقة-لمياه-النيل-تجبر-السودان-على-فتح-السدود-باتجاه-مصر-1104806881.html

تدفقات غير مسبوقة لمياه النيل تجبر السودان على فتح السدود باتجاه مصر

تدفقات غير مسبوقة لمياه النيل تجبر السودان على فتح السدود باتجاه مصر

سبوتنيك عربي

أكد خبراء في الموارد المائية أن بحيرة سد النهضة الإثيوبي قد امتلأت بالكامل، مما دفع أديس أبابا إلى فتح 4 بوابات من المفيض العلوي للسد لمدة يومين في أواخر... 13.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-13T09:31+0000

2025-09-13T09:31+0000

2025-09-13T09:31+0000

العالم العربي

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار إثيوبيا

أخبار السودان اليوم

مصر

أخبار سد النهضة الإثيوبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104646059_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_71f4752eded710b09cf99b5d537c2af6.jpg

ونقلت صحيفة "فيتو" عن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بأن التصريفات المائية الكبيرة من الجانب الإثيوبي دفعت السودان إلى زيادة فتح بوابات سدوده، خاصة سد الروصيرص الذي يبعد نحو 100 كيلومتر فقط عن سد النهضة، وذلك لاستيعاب التدفقات المفاجئة والكميات الهائلة من المياه المتجهة نحو مجرى النهر.من جانبه، كشف الباحث في شؤون أفريقيا وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن ارتفاع ملحوظ في مناسيب بحيرة سد الروصيرص السوداني، على الرغم من استمرار الإطلاقات المائية المرتفعة، مشيرًا إلى أن منسوب البحيرة حالياً أعلى منه في نفس الفترة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أدت هذه التدفقات إلى تضرر عشرات الأفدنة من الأراضي الفيضية حول مدينة ود النيل في ولاية سنار السودانية، في الضفة الغربية للنيل الأزرق.وأوضح شراقي أن "الفتح والإغلاق المفاجئ لبوابات سد النهضة أو تشغيل توربيناته يتسبب في ارتباك كبير في تشغيل السدود السودانية"، مؤكداً على "أهمية التنسيق وتبادل المعلومات لمصلحة جميع الدول المتشاطئة".وعلى الرغم من وصول هذه التدفقات المائية إلى مصر، شدد الخبير على أن ذلك "لا يعني القبول بسياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها إثيوبيا"، مشيرا إلى أن كفاءة السد العالي تسمح بإدارة هذه التغيرات، ولكن هناك جهودا حثيثة تبذل للحفاظ على الحقوق المائية التاريخية لمصر وعدم تكرار تجربة سد النهضة.وفي قت سابق، وجهت مصر، يوم الثلاثاء الماضي، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في وزيرها، بدر عبد العاطي، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي"، مشددة على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".يأتي خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.

https://sarabic.ae/20250903/مصر-والسودان-يصدران-بيانا-مشتركا-بشأن-سد-النهضة-الإثيوبي-1104475893.html

https://sarabic.ae/20250812/وزير-الخارجية-المصري-نهر-النيل-ليس-نهرا-إثيوبيا-ولدينا-الحق-في-الدفاع-عن-حقوقنا-المائية-1103659877.html

مصر

أخبار سد النهضة الإثيوبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار سد النهضة الإثيوبي