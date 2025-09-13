تدفقات غير مسبوقة لمياه النيل تجبر السودان على فتح السدود باتجاه مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250913/تدفقات-غير-مسبوقة-لمياه-النيل-تجبر-السودان-على-فتح-السدود-باتجاه-مصر-1104806881.html
تدفقات غير مسبوقة لمياه النيل تجبر السودان على فتح السدود باتجاه مصر
تدفقات غير مسبوقة لمياه النيل تجبر السودان على فتح السدود باتجاه مصر
سبوتنيك عربي
أكد خبراء في الموارد المائية أن بحيرة سد النهضة الإثيوبي قد امتلأت بالكامل، مما دفع أديس أبابا إلى فتح 4 بوابات من المفيض العلوي للسد لمدة يومين في أواخر... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T09:31+0000
2025-09-13T09:31+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104646059_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_71f4752eded710b09cf99b5d537c2af6.jpg
ونقلت صحيفة "فيتو" عن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بأن التصريفات المائية الكبيرة من الجانب الإثيوبي دفعت السودان إلى زيادة فتح بوابات سدوده، خاصة سد الروصيرص الذي يبعد نحو 100 كيلومتر فقط عن سد النهضة، وذلك لاستيعاب التدفقات المفاجئة والكميات الهائلة من المياه المتجهة نحو مجرى النهر.من جانبه، كشف الباحث في شؤون أفريقيا وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن ارتفاع ملحوظ في مناسيب بحيرة سد الروصيرص السوداني، على الرغم من استمرار الإطلاقات المائية المرتفعة، مشيرًا إلى أن منسوب البحيرة حالياً أعلى منه في نفس الفترة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أدت هذه التدفقات إلى تضرر عشرات الأفدنة من الأراضي الفيضية حول مدينة ود النيل في ولاية سنار السودانية، في الضفة الغربية للنيل الأزرق.وأوضح شراقي أن "الفتح والإغلاق المفاجئ لبوابات سد النهضة أو تشغيل توربيناته يتسبب في ارتباك كبير في تشغيل السدود السودانية"، مؤكداً على "أهمية التنسيق وتبادل المعلومات لمصلحة جميع الدول المتشاطئة".وعلى الرغم من وصول هذه التدفقات المائية إلى مصر، شدد الخبير على أن ذلك "لا يعني القبول بسياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها إثيوبيا"، مشيرا إلى أن كفاءة السد العالي تسمح بإدارة هذه التغيرات، ولكن هناك جهودا حثيثة تبذل للحفاظ على الحقوق المائية التاريخية لمصر وعدم تكرار تجربة سد النهضة.وفي قت سابق، وجهت مصر، يوم الثلاثاء الماضي، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في وزيرها، بدر عبد العاطي، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي"، مشددة على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".يأتي خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
https://sarabic.ae/20250903/مصر-والسودان-يصدران-بيانا-مشتركا-بشأن-سد-النهضة-الإثيوبي-1104475893.html
https://sarabic.ae/20250812/وزير-الخارجية-المصري-نهر-النيل-ليس-نهرا-إثيوبيا-ولدينا-الحق-في-الدفاع-عن-حقوقنا-المائية-1103659877.html
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/09/1104646059_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f41c6370f1090a94fa9b2c44e7d6c4dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار سد النهضة الإثيوبي
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار سد النهضة الإثيوبي

تدفقات غير مسبوقة لمياه النيل تجبر السودان على فتح السدود باتجاه مصر

09:31 GMT 13.09.2025
© AP Photoسد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد خبراء في الموارد المائية أن بحيرة سد النهضة الإثيوبي قد امتلأت بالكامل، مما دفع أديس أبابا إلى فتح 4 بوابات من المفيض العلوي للسد لمدة يومين في أواخر أغسطس/آب الماضي، تم خلالها تفريغ أكثر من مليار متر مكعب من المياه، قبل الانتقال إلى التشغيل الرسمي في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ونقلت صحيفة "فيتو" عن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بأن التصريفات المائية الكبيرة من الجانب الإثيوبي دفعت السودان إلى زيادة فتح بوابات سدوده، خاصة سد الروصيرص الذي يبعد نحو 100 كيلومتر فقط عن سد النهضة، وذلك لاستيعاب التدفقات المفاجئة والكميات الهائلة من المياه المتجهة نحو مجرى النهر.
من جانبه، كشف الباحث في شؤون أفريقيا وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن ارتفاع ملحوظ في مناسيب بحيرة سد الروصيرص السوداني، على الرغم من استمرار الإطلاقات المائية المرتفعة، مشيرًا إلى أن منسوب البحيرة حالياً أعلى منه في نفس الفترة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أدت هذه التدفقات إلى تضرر عشرات الأفدنة من الأراضي الفيضية حول مدينة ود النيل في ولاية سنار السودانية، في الضفة الغربية للنيل الأزرق.
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن سد النهضة الإثيوبي
3 سبتمبر, 18:53 GMT
وأوضح شراقي أن "الفتح والإغلاق المفاجئ لبوابات سد النهضة أو تشغيل توربيناته يتسبب في ارتباك كبير في تشغيل السدود السودانية"، مؤكداً على "أهمية التنسيق وتبادل المعلومات لمصلحة جميع الدول المتشاطئة".
وعلى الرغم من وصول هذه التدفقات المائية إلى مصر، شدد الخبير على أن ذلك "لا يعني القبول بسياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها إثيوبيا"، مشيرا إلى أن كفاءة السد العالي تسمح بإدارة هذه التغيرات، ولكن هناك جهودا حثيثة تبذل للحفاظ على الحقوق المائية التاريخية لمصر وعدم تكرار تجربة سد النهضة.
وفي قت سابق، وجهت مصر، يوم الثلاثاء الماضي، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
وزير الخارجية المصري: نهر النيل ليس نهرا إثيوبيا ولدينا الحق في الدفاع عن حقوقنا المائية
12 أغسطس, 17:27 GMT
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في وزيرها، بدر عبد العاطي، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي"، مشددة على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".
يأتي خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала