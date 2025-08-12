https://sarabic.ae/20250812/وزير-الخارجية-المصري-نهر-النيل-ليس-نهرا-إثيوبيا-ولدينا-الحق-في-الدفاع-عن-حقوقنا-المائية-1103659877.html

وزير الخارجية المصري: نهر النيل ليس نهرا إثيوبيا ولدينا الحق في الدفاع عن حقوقنا المائية

صرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، بأن "نهر النيل ليس نهرا إثيوبيا ولدينا الحق في الدفاع عن حقوقنا المائية وفق أحكام القانون الدولي". 12.08.2025, سبوتنيك عربي

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إثيوبيا

وأردف، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قائلا: "نتعامل مع قضية سد النهضة كمصدر تهديد وجودي"، مؤكدا أن "مصر مع الحوار". وأكد عبد العاطي على تعزيز التعاون المائي مع دول الحوض الجنوبي على النيل الأبيض. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، اليوم الثلاثاء، أن "ملف المياه يمثل جزءا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى".وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، إن "وعي وصلابة المصريين، الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد أو تهديد محتمل"، مؤكدا أن "مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي". وأكد الرئيس المصري أن "حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق يصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب"، مشيرا إلى أن "جزءا كبيرا من المياه يتم فقده في الغابات والمستنقعات والمياه الجوفية وجزءا بسيطا فقط هو الذي يصل إلى النيل". وأوضح السيسي أن "مصر تتحدث فقط عن نحو 85 مليار متر مكعب حصة مصر والسودان من مياه النيل وهو ما يمثل 4% فقط من الإجمالي"، لافتا إلى أن "مصر ليس لديها موارد أخرى من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار، ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا". وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الماضي، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.من جانبها، جددت مصر رفضها لما وصفته بـ"النهج الأحادي"، الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مشروع السد، واعتبرت أن "استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، انتهاك صارخ للقانون الدولي".وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في تصريحات سابقة، إن "السلوك الإثيوبي يشكل تهديدا مباشرا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل المبادئ الأساسية المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة".

مصر

