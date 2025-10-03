https://sarabic.ae/20251003/سلطات-مدينة-مصرية-تأمر-الأهالي-بإخلاء-مساحات-من-الأراضي-بسبب-ارتفاع-منسوب-النيل-1105571232.html

سلطات مدينة مصرية تأمر الأهالي بإخلاء مساحات من الأراضي بسبب ارتفاع منسوب النيل

سلطات مدينة مصرية تأمر الأهالي بإخلاء مساحات من الأراضي بسبب ارتفاع منسوب النيل

سبوتنيك عربي

ناشدت رئاسة مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية المصرية، اليوم الجمعة، بعض الأهالي بإخلاء مساحات من الأراضي بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل. 03.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-03T09:54+0000

2025-10-03T09:54+0000

2025-10-03T09:54+0000

أخبار إثيوبيا

مصر

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093689104_0:67:3401:1981_1920x0_80_0_0_e3eb445119806d048873bb3312d65976.jpg

وذكرت صحيفة "صدى البلد"، صباح اليوم الجمعة، أن سلطات مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية المصرية، قد طلبت من جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر بضرورة إخلاء تلك الأراضي وكذلك إخلاء المنازل.وعزت المحافظة المصرية هذه الأوامر نظرا لارتفاع منسوب المياه بفرع نهر النيل، مؤكدة أن ارتفاع منسوب المياه قد يؤدى إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر وكذلك للمباني المقامة على جوانب المجرى.وشدد مدينة أشمون على جميع المواطنين في قرى المركز والمقيمين على أراضي طرح النهر الواقعة في نطاق المركز ضرورة توخي الحذر وتجنب زراعة أي زراعات حاليا.وطالبت السلطات المحلية المصرية بوجوب سرعة إخلاء منازل المقيمين على تلك الأراضي، حرصا على سلامتهم من جراء ما سيحدث من ارتفاع مناسيب المياه، وحدوث غمر وغرق لتلك الأراضي، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.وكان وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، قد شرح تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ أيام عدة بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة، موضحا أن ذلك أثّر بصورة سلبية على الأشقاء في السودان، مشيرا إلى أن "أحد أسباب هذه الزيادة في المياه يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذرت منها مصر مرارًا وتكرارًا".وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، صرح الأربعاء، أن الطريق التفاوضي مع إثيوبيا بشأن مشروع السد وصل إلى جمود كامل وطريق مسدود.وجاءت تصريحات عبد العاطي في مقابلة مع قناة "الحدث"، نقلتها صحيفة "الشروق"، أكد خلاها أن طريق التفاوض وصل إلى نهايته، ومصر تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها الوجودية وحقوقها المائية بكل السبل والأدوات إذا تعرضت هذه المصالح لأي تهديد أو ضرر.وأوضح الوزير المصري أن "المشكلة الخطيرة تكمن في حالة موسم الجفاف الممتد، وتتعرض منطقة حوض النيل كل 70 سنة إلى جفاف ممتد يتراوح بين خمس وسبع سنوات".وتابع عبد العاطي: "هذا سيكون كارثة على مصر والسودان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يتعلق بتشغيل السد".وفي قت سابق، وجهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل "سد النهضة"، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي".وشددت على أن "التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021".يأتي خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.

https://sarabic.ae/20250819/وزير-الخارجية-مصر-ترفض-الإجراءات-الأحادية-بشأن-نهر-النيل-وتتعهد-بحماية-أمنها-المائي-1103932480.html

https://sarabic.ae/20250812/وزير-الخارجية-المصري-نهر-النيل-ليس-نهرا-إثيوبيا-ولدينا-الحق-في-الدفاع-عن-حقوقنا-المائية-1103659877.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إثيوبيا, مصر, العالم العربي, الأخبار