https://sarabic.ae/20250819/وزير-الخارجية-مصر-ترفض-الإجراءات-الأحادية-بشأن-نهر-النيل-وتتعهد-بحماية-أمنها-المائي-1103932480.html

وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل وتتعهد بحماية أمنها المائي

وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل وتتعهد بحماية أمنها المائي

سبوتنيك عربي

أعلن بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، موقف مصر الرافض لأي إجراءات أحادية تتعلق بملف نهر النيل. 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T18:22+0000

2025-08-19T18:22+0000

2025-08-19T18:22+0000

أخبار مصر الآن

أخبار إثيوبيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104587/67/1045876755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2787f6c9527a0c67de3f49c626e8c7fb.jpg

وأكد، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن القاهرة ستتخذ كافة التدابير المشروعة بموجب القانون الدولي لضمان حماية أمنها المائي.وكان عبد العاطي قد أكد، نهاية الشهر الماضي، أن قضية المياه تمثل القضية الوجودية الأولى لمصر، مشيرا إلى أنها "ليست مستحيلة الحل إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية لدى الجانب الإثيوبي، إلا أن 13 عاما من المفاوضات أثبتت غياب تلك الإرادة".ورفض عبد العاطي دعوة إثيوبيا الأخيرة لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، واصفا إياها بـ"العبث"، وأكد أن السد أقيم بإجراءات أحادية تنتهك قواعد القانون الدولي، دون مراعاة لحقوق دولتي المصب، ودون الالتزام بالإخطار المسبق أو الجوانب الفنية ومعايير الأمان.وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن الاستعداد للتفاوض، شدد عبد العاطي، على ضرورة أن "تترجم الأقوال إلى أفعال".كما رحب عبد العاطي، بتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودوره في مختلف الأزمات الدولية، بما فيها أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن "مصر كانت قاب قوسين أو أدنى من التوصل لاتفاق عادل في عام 2019 برعاية البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، لكن الجانب الإثيوبي انسحب بشكل مفاجئ".وأوضح عبد العاطي في تصريحاته الصحفية، أن "المشكلة لا تقتصر على سد النهضة وحده، بل تشمل أيضا أية مشروعات مستقبلية تمس المصالح المائية لمصر"، مؤكدا على "رفض القاهرة القاطع لأي سدود إضافية ما لم تبن على أساس اتفاق قانوني ملزم".وقال: "لن نرهن مستقبل 110 ملايين مصري و10 ملايين لاجئ بوعود أو تصريحات، وسنواجه أي إجراءات أحادية بكل حسم وقوة وفقا للقانون الدولي".وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.

https://sarabic.ae/20250731/خبير-موارد-مائية-سد-النهضة-امتلأ-عن-آخره-وحصة-مصر-تصل-كاملة-خلال-أسبوع-1103249526.html

https://sarabic.ae/20250724/مسؤولة-إثيوبية-تلوح-برد-دبلوماسي-على-ترامب-بعد-تصريحاته-عن-سد-النهضة-1102996957.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية